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王世堅《炎上》炸翻天！網點名1人「全場最猛」：根本MVP

▲薩泰爾娛樂經典現場喜劇《炎上BURN》系列，第二季邀請到台北市議員王世堅當主秀。（圖／薩泰爾娛樂提供）
▲薩泰爾娛樂經典現場喜劇《炎上BURN》系列，第二季邀請到台北市議員王世堅當主秀。（圖／薩泰爾娛樂提供）

編輯中心/綜合報導

薩泰爾娛樂經典現場喜劇《炎上BURN》系列，第二季邀請到台北市議員王世堅當主秀，《炎上王世堅》集結了政壇宿敵前台北市長柯文哲以及前國民黨台南市長候選人謝龍介、「學姊」議員黃瀞瑩、前議員吳崢等人共同參戰，就有一名網友看完該場表演後，在PTT大讚謝龍介的表現根本就是本場MVP，「屌打台上所有人」。 

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一名網友7日在PTT貼文，他以「今天炎上是不是很屌？」為題，表示剛在現場看完這場炎上表演，之前雖然這系列每一集都有看，但卻覺得今天特別精彩，讓他好奇問：「今天炎上是不是史上最好看？有沒有八卦？」 

貼文曝光後，全場大讚，「電影院超嗨，這票錢真的有夠值」、「五集裡面最強的啊」、「電影院+1，真的全場炸翻」、「電影院整個超炸！大家都笑翻了」、「絕對推薦大家買，真的笑全場」、「唯一買現場的一場炎上，覺得超值得」、「笑翻了，我在電影院看依然炸場炸到爆」。 

▲（圖／薩泰爾娛樂提供）
▲《炎上王世堅》集結了政壇宿敵前台北市長柯文哲以及前國民黨台南市長候選人謝龍介、「學姊」議員黃瀞瑩、前議員吳崢等人共同參戰。（圖／薩泰爾娛樂提供）
另外，也有網友分享「無雷版本」的心得，他表示當天全場最強的來賓就是謝龍介，「龍介仙的氣口、台風、節奏掌握、跟群眾互動能力，根本屌打台上所有真喜劇演員」，他更形容謝龍介就是稍微收斂一點的豬哥亮，「只要你聽得懂台語，龍介仙那一段真的是很神」。 

該網友認為第二強的來賓就是柯文哲，雖然特別來賓的段落較短，但整段一氣呵成，「柯文哲像是融會貫通連珠砲一口氣嗆完，然後就高歌離席」，第三就是王世堅，整場都是笑點，「因為他真的感覺完全狀況外，完全不知道會變這樣⋯在他上場前就是一直特寫他被噹然後尬笑臉都僵掉，一直到他上台好像都還沒辦法從創傷中走出XD」，最後更是脫稿演出，被封為「唯一一個把場子變質詢台的男人」。 

▲（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友分享「無雷版本」的心得，他表示當天全場最強的來賓就是謝龍介。（圖／翻攝自PTT）
最後，該名網友也提到吳錚，稱讚對方「上台不怎樣，但今天他做到了他平常做不到的一點，終於有存在感了！」只要台上沒梗就是嗆吳錚，整場完全變成箭靶，「一開始甚至都懷疑他是不是也不該來比較好，是不是沒想過會這麼慘根本被霸凌⋯但後來箭太多了，他也變成一直笑笑的，反而開始給人有夠大方的感覺了⋯甚至為他感到同情XD」。 

貼文一出，看過表演的網友也紛紛留言狂讚謝龍介，「現場+1，謝龍介超有爆點」、「謝龍介超強」、「謝龍介超炸，世堅表情也是好好笑」、「今天真的很精彩，我宣布謝龍介是本日MVP」、「謝龍介超猛，還搭配近日時事＋清德XD」、「謝龍介超會講台風又穩」。（編輯：賴禹妡） 

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