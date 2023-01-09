王世堅《炎上》炸翻天！網點名1人「全場最猛」：根本MVP

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貼文曝光後，全場大讚，「電影院超嗨，這票錢真的有夠值」、「五集裡面最強的啊」、「電影院+1，真的全場炸翻」、「電影院整個超炸！大家都笑翻了」、「絕對推薦大家買，真的笑全場」、「唯一買現場的一場炎上，覺得超值得」、「笑翻了，我在電影院看依然炸場炸到爆」。
另外，也有網友分享「無雷版本」的心得，他表示當天全場最強的來賓就是謝龍介，「龍介仙的氣口、台風、節奏掌握、跟群眾互動能力，根本屌打台上所有真喜劇演員」，他更形容謝龍介就是稍微收斂一點的豬哥亮，「只要你聽得懂台語，龍介仙那一段真的是很神」。
該網友認為第二強的來賓就是柯文哲，雖然特別來賓的段落較短，但整段一氣呵成，「柯文哲像是融會貫通連珠砲一口氣嗆完，然後就高歌離席」，第三就是王世堅，整場都是笑點，「因為他真的感覺完全狀況外，完全不知道會變這樣⋯在他上場前就是一直特寫他被噹然後尬笑臉都僵掉，一直到他上台好像都還沒辦法從創傷中走出XD」，最後更是脫稿演出，被封為「唯一一個把場子變質詢台的男人」。
最後，該名網友也提到吳錚，稱讚對方「上台不怎樣，但今天他做到了他平常做不到的一點，終於有存在感了！」只要台上沒梗就是嗆吳錚，整場完全變成箭靶，「一開始甚至都懷疑他是不是也不該來比較好，是不是沒想過會這麼慘根本被霸凌⋯但後來箭太多了，他也變成一直笑笑的，反而開始給人有夠大方的感覺了⋯甚至為他感到同情XD」。
貼文一出，看過表演的網友也紛紛留言狂讚謝龍介，「現場+1，謝龍介超有爆點」、「謝龍介超強」、「謝龍介超炸，世堅表情也是好好笑」、「今天真的很精彩，我宣布謝龍介是本日MVP」、「謝龍介超猛，還搭配近日時事＋清德XD」、「謝龍介超會講台風又穩」。（編輯：賴禹妡）