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兒喝好市多蛤蜊濃湯「吐出黑臼齒」！牙醫親曝真實原因

▲網友兒子喝好市多的蛤蜊濃湯時，吐出一顆黑色臼齒，牙醫親曝真實原因。（圖／臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲網友兒子喝好市多的蛤蜊濃湯時，吐出一顆黑色臼齒，牙醫親曝真實原因。（圖／臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

編輯中心/綜合報導

美式賣場好市多在台人氣火紅，除了大份量商品吸引民眾，其熟食區的熱狗、飲料、豬肉捲等也不容錯過。有民眾日前與家人一同到賣場享用美食，未料，兒子竟在蛤蜊濃湯中喝到一顆「黑色臼齒」，驚嚇後將此事發上網路，許多牙醫專業出身的網友出面解答：「那不是人的」。

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發布影片，表示某次與家人一同到好事多熟食區用餐，孩子喝到一半竟吐出一顆黑色牙齒，大人們一度以為是小孩的牙齒掉了，但其實是在蛤蜊濃湯裡喝到的。

▲原PO的兒子在好市多蛤蜊濃湯中發現一顆牙齒。（圖／臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》） 
▲原PO的兒子在好市多蛤蜊濃湯中發現一顆牙齒。（圖／臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》） 
貼文發出後引起熱議，眾人皆認為那是人的牙齒，直呼「好噁」、「太噁心，誰的牙齒」、「妳好勇敢、還敢拿」，不過有人提出異議「看起來是牙齒，但不像人的」。

接著留言區出現一位牙醫，說明「不是人的（我是牙醫）如果有豬高湯成分的確有可能是豬的，因為市面上屠宰的豬多數都還是乳牙，看起來的確有點像正要換被吸收掉牙根的樣子，不過也不用太擔心啊，都煮熟了，就當作骨頭一樣，成分也是差不多的」，後有多位專業人士出面回覆「是豬的無誤喔（我老公是有關這方面的產業）」，另一名牙醫系在學學生也證實此非人類牙齒。（編輯：李惠婷）

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