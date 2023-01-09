台灣人穿搭無能？她嘆男女路人「全穿這組合」 被網酸爆
衣服不僅有保暖、蔽體的功能，不同的場合及品味會搭配出相應的樣貌。就有女網友發文闡述自己的觀察，她認為台灣人不注重穿搭，街上女性清一色都只著簡單的機能外套加緊身褲，她質疑「為何台灣會這樣？」，貼文發出後引起眾人討論，不過有人立刻指出她的錯誤，並表示人應有穿搭自由。
編輯中心/綜合報導
原PO於Dcard中發文，表示自己已不期待台灣人會穿搭，但似乎連簡單的衣著配色都做不到。據她觀察，女路人多穿「機能外套+緊身黑褲or牛仔藍 」，男路人則是「機能外套+膝蓋刷白的牛仔褲」，鞋子一律搭運動鞋。這使她相當疑惑，「為何台灣人喜歡穿緊身褲啊？尤其是女生」，並說明自己在台北街頭也都看到女生「幾乎都穿牛仔緊身褲或是黑色緊身褲」。
眾多網友立刻指出原PO問題，表示她所觀察到的現狀與事實有偏差，「有嗎？台灣路上女生明明幾乎都穿寬褲，緊身褲很少看到欸」、「我也在台北，你出社會很久了嗎？（米、白、灰色的褲子）根本超多台灣大學生在穿，反而穿黑色緊身褲的人少很多了。現在韓貨一堆落地褲寬褲，隨便找間IG韓貨賣家，要看到黑色緊身褲還比較難」、「你是不是不會分褲型，現在超少緊身褲」。
接著說明每個人都應有穿衣自由，「每天都有教育穿搭文欸，愛穿緊身褲怎麼了？穿一樣的出門又怎麼了？我每天穿搭也不會管別人穿怎樣，真的管很寬」。
也有人解釋緊身黑褲存在的必要性「出差、上班穿，因為黑色緊身褲比起一般牛仔褲或寬褲，看起來更整齊俐落。雖然公司沒有制服，但遇到見客戶的場合一定是比較正式，然後比起不透氣的西裝褲我會選穿起來舒適的黑色緊身褲，偶爾膩了也會穿黑色寬褲，並沒有特別喜歡穿緊身褲，又不是出去玩的時候穿。你以為路上的人都是出來玩的是不是」。（編輯：李惠婷）