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法國高中生體驗台灣軍糧！「這物」吃1口全驚艷：想當兵

▲法國YouTuber「酷」（Ku）近日就發布新影片，邀請法國高中生一同來試吃台灣軍糧。（圖／翻攝自YouTube頻道「Ku's dream酷的夢-」）
▲法國YouTuber「酷」（Ku）近日就發布新影片，邀請法國高中生一同來試吃台灣軍糧。（圖／翻攝自YouTube頻道「Ku's dream酷的夢-」）

編輯中心/綜合報導

在這個YouTuber不斷崛起的時代，台灣也有許多不同國籍的YouTuber共同挖掘本土文化的美，法國YouTuber「酷」（Ku）近日就發布新影片，邀請法國高中生一同來試吃台灣軍糧，而眾人吃到「軍用野戰加熱式餐盒」時，都紛紛發出驚呼聲，忍不住讚嘆：「真的不誇張，我願意現在去申請，馬上飛去當兵！」 

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酷在YouTube頻道「Ku's dream酷的夢」中發布新影片，表示法國在1996年就變成志願役，因此現在法國男生都不用當兵，為了讓當地高中生體驗當兵生活，特別邀請他們一起來品嚐台灣的軍糧。 

▲（圖／翻攝自YouTube頻道「Ku's dream酷的夢-」）
▲「野戰口糧B式」，裡頭包含牛肉乾、各式餅乾以及能量飲料等，眾人吃完都覺得不錯。（圖／翻攝自YouTube頻道「Ku's dream酷的夢-」）
酷首先是拿出「野戰口糧B式」，裡頭包含牛肉乾、各式餅乾以及能量飲料等，眾人吃完都覺得不錯，在戰爭中能吃到這些方便又快速的食物，已經很值得滿足，之後酷又拿出「軍用野戰加熱式餐盒」，裡頭有米飯以及調理包，還有加熱袋、加熱包以及水。 

只見法國高中生們看見加熱包發揮作用，一放入立馬加溫讓水冒煙、冒泡泡，都覺得十分神奇，而煮完倒出來吃一口，眾人全驚呼「這超級好吃」、「好吃到瘋掉欸」、「這會讓人願意去打仗」、「真的不誇張，我願意現在去申請，馬上飛去當兵」、「吃完很暖活心情又好，實在很享受」、「我可以為它打一個禮拜的仗」。 

▲（圖／翻攝自YouTube頻道「Ku's dream酷的夢-」）
▲酷又拿出「軍用野戰加熱式餐盒」，眾人吃一口都立馬發出驚呼聲。（圖／翻攝自YouTube頻道「Ku's dream酷的夢-」）
影片曝光後，立即引起熱議，網友們紛紛留言，「現在的軍糧已經改進很多了，比我之前當兵好太多了」、「台灣加熱式軍糧主餐口味已不錯，需要加強的是軍糧中的副餐和配件內容物」、「我覺得台灣軍糧一直都不是好不好吃的問題，而是發下來時還能不能吃的問題XD 」。 

還有學長表示，「第二種加熱式軍糧…如果不是為了補充鹽分，平常吃你會覺得有夠鹹，然後，影片裡面運氣很好，沒有開到那種無法起化學作用加熱的加熱包，就我全部口味都吃過來說，咖喱和牛腩應該是比較能接受的口味，東坡肉…真的還沒打仗就先被鹹死，當然，打仗的時候有口吃的就很好了」。（編輯：賴禹妡） 


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