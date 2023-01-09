法國高中生體驗台灣軍糧！「這物」吃1口全驚艷：想當兵

我是廣告 請繼續往下閱讀
酷首先是拿出「野戰口糧B式」，裡頭包含牛肉乾、各式餅乾以及能量飲料等，眾人吃完都覺得不錯，在戰爭中能吃到這些方便又快速的食物，已經很值得滿足，之後酷又拿出「軍用野戰加熱式餐盒」，裡頭有米飯以及調理包，還有加熱袋、加熱包以及水。
只見法國高中生們看見加熱包發揮作用，一放入立馬加溫讓水冒煙、冒泡泡，都覺得十分神奇，而煮完倒出來吃一口，眾人全驚呼「這超級好吃」、「好吃到瘋掉欸」、「這會讓人願意去打仗」、「真的不誇張，我願意現在去申請，馬上飛去當兵」、「吃完很暖活心情又好，實在很享受」、「我可以為它打一個禮拜的仗」。
影片曝光後，立即引起熱議，網友們紛紛留言，「現在的軍糧已經改進很多了，比我之前當兵好太多了」、「台灣加熱式軍糧主餐口味已不錯，需要加強的是軍糧中的副餐和配件內容物」、「我覺得台灣軍糧一直都不是好不好吃的問題，而是發下來時還能不能吃的問題XD 」。
還有學長表示，「第二種加熱式軍糧…如果不是為了補充鹽分，平常吃你會覺得有夠鹹，然後，影片裡面運氣很好，沒有開到那種無法起化學作用加熱的加熱包，就我全部口味都吃過來說，咖喱和牛腩應該是比較能接受的口味，東坡肉…真的還沒打仗就先被鹹死，當然，打仗的時候有口吃的就很好了」。（編輯：賴禹妡）