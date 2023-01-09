就是今晚！威力彩上看4億　「4生肖、4星座」偏財運驚人

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1月09日木星落在牡羊座，顯示牡羊座財運過人，偏財運旺盛，若想要抱得頭獎建議下午3：00到5：00喝陰陽水，也就是用半冷半熱的水，因為陰陽水裡面「陰」代表是冷水，冷水也代表偏財運，「陽」則代表正財運勢，所以陰陽配合在一起的話，財富能量就會提升，而且正財、偏財都可以一手掌握。
Top3：天蠍座
海王星落入天蠍座偏財宮，顯示天蠍座1月9日大發橫財的機率很強，偏財機率很旺盛，若想更加強偏財運勢，建議你可以準備一個碗，這個碗裡面加粗鹽、綠豆、紅豆，然後再加水，再用一小片樹葉沾碗裡的水，就可以幫你淨化，而且可以提升你下注的靈動力。
Top2：摩羯座
摩羯座太陽進入本命宮財星籠罩，財氣可望一飛沖天，小孟老師建議，下注前可用一個紅包袋，用剪刀在紅包袋上方剪一個小圓圈，再帶這它去下注，很快地你就會招來正能量，可讓你的偏財運亨通。
Top1：射手座
射手座1月9日木星入偏財宮位，顯示你能有突發財運產生，財氣能夠灌住全身，建議射手座1月9日加強偏財運的方法就是在下注前準備紅包袋，且紅包袋上方用簽字筆畫上五個三角型，象徵五路財神，然後再放入3顆小石頭，放進去之後就把紅包袋摺起來，帶到投注站下注，五三角象徵五福臨門，3顆石頭代表三陽開泰，另外5加3等於8，也代表今日要發發發。
開運時辰：
中午11：00-下午15：00
晚上17：00-19：00
財運方位：正西方
建議可尋找住家或辦公室西方的投注站下注會更有財運唷。
財運旺生肖：豬、鼠、牛、馬。（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。