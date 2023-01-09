月薪35K「只等繼承房產」該羞愧嗎？網見財力大驚：服了
你會羨慕嗎？有網友發文表示，自己的朋友月薪雖僅有35K，但因父母家境殷實，未來肯定能成為有錢人，但因這筆錢並非依靠自己的勞力賺取，他好奇「靠繼承變有錢人」是否丟臉，但眾人卻對此人驚人的未來財力無話可說，直呼「滿丟臉的，我說我，好羨慕」。
編輯中心/綜合報導
原PO於PTT發文，說明自己的友人畢業後難以確定志向，月薪常年固定在35K左右，不過幸運的是他的父母擁有5間房，且地段都位在台北市及新北市，目前出租三間、自住兩間。因家裡唯有一個小孩，父母多勸他工作不要太辛苦，並承諾走後會將所有的財產都給他繼承，且其爸媽擔心他沒錢繳稅，每年還會過免稅額給他，這讓原PO好奇「這樣靠繼承變有錢真的很丟臉嗎？」
網友們一致認為「不丟臉」，非常羨慕原PO朋友家的財力，留言「很丟臉啊，丟臉的事就讓我來承擔吧」、「上進心用在投胎時，正解」、「真正的贏在起跑點」、「不會，沒錢丟臉多了」、「不丟臉，運氣也是實力」、「丟臉啥？能做自己想做的事情多爽」、「丟臉跟沒錢 ，我選擇丟臉」、「 87才會覺得丟臉，錢就是錢」。
大家也稱讚原PO朋友「上進心已經是滿的了，根本光宗耀祖」，認為真正丟臉的是「財大氣粗，暴發戶的心態」、「繼承後敗光才是丟臉」、「這是命，拿老爸的錢沒問題，炫耀就很丟臉」、「低調是常識啊，但很多家教失敗的就真的做不到低調」。（編輯：李惠婷）