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岳父傳「3字春聯」要他猜！人夫看到崩潰　神人曝1句解答

▲近日就有一名網友分享岳父寫的春聯，並崩潰喊「根本猜不出來什麼字…」，照片曝光後，讓網友也陷入苦惱。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）
▲近日就有一名網友分享岳父寫的春聯，並崩潰喊「根本猜不出來什麼字…」，照片曝光後，讓網友也陷入苦惱。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

編輯中心/綜合報導

農歷新年快到了，家家戶戶都在準備大掃除、貼春聯，不過近日就有一名網友分享岳父寫的春聯，並崩潰喊「根本猜不出來什麼字…」，照片曝光後，讓網友也陷入苦惱，紛紛留言猜測「我看成撿到槍」、「臉愁悵」，但也有不少人答出正解：「是英文，用國字的角度當然不會唸！」 

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該名網友昨（9）日在臉書社團「爆廢公社二館」中貼文，他表示岳父傳來自己寫的春聯，並問他「猜猜看是什麼字？」只見春聯上方用小篆字體寫了3字，另外左下方還寫著「癸卯春」，但實在是看不出那3字是什麼中文字，讓原PO崩潰直呼：「根本猜不出來什麼字…難爆了。」 

▲（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）
▲春聯上方用小篆字體寫了3字，另外左下方還寫著「癸卯春」，但實在是看不出那3字是什麼中文字，讓原PO相當崩潰。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）
貼文一出，網友紛紛留言猜測，「撿到槍嗎？」、「臉愁悵」、「臉很假」、「快槍俠，選我正解」、「我看成撿到槍」、「臉虧腎，早點看醫生」、「第一個字很像：臉」、「臉張張？」。 

不過，也有許多人猜出正解，原來這是「Happy new year（新年快樂）」的英文字母，「Happy new year」、「新年快樂」、「新年快樂不是嗎？」、「那是英文字」、「Happy new year的組合」、「Happy new year選我正解」、「是英文，用國字的角度當然不會唸」、「黑皮扭一兒的英文縮寫」。（編輯：賴禹妡） 

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