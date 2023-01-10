iPhone用8年都不知！「同時按2鍵」冒出隱藏功能：可自救
Apple公司出產的手機「iPhone系列」至今累積大票死忠果粉，每年上新品都會造成搶購潮，而iPhone也隱藏了許多方便的功能有待用戶挖掘，近日就有一名網友分享，他用了iPhone有8年時間，但第一次知道按住音量＋鍵和鎖螢幕鍵，可以啟動SOS緊急服務，在外發生危險時可以在緊急時刻使用，十分貼心。
編輯中心/綜合報導
該名網友在Dcard中貼文，他以「用了iPhone八年後才發現的功能」為題，表示發現長按音量＋鍵和鎖螢幕鍵，可以啟動SOS緊急服務，「會自動倒數五秒加狂響超大聲的警報」，若是在外發生危險，可以使用這招來讓人馬上注意到自己的情況，但不曉得響完警報會如何，「我猜是不是就是警報會不間斷的狂響而已」，讓他好奇問：「有人有用過嗎哈哈。」
事實上，根據iPhone官網指出，使用「SOS 緊急服務」撥打電話時，iPhone會自動撥打當地的緊急電話號碼，「在某些國家和地區，你可能需要選擇所需的服務。例如，在中國大陸，你可選擇警察、消防單位或救護車」。用戶也可以加入緊急聯絡人，在緊急通話結束後，iPhone會發送訊息通知緊急聯絡人，除非用戶選擇取消這項功能。「iPhone會傳送你目前的位置，而且在你進入SOS模式一段時間內，只要你的位置有所變更，你的緊急聯絡人就會收到更新資訊」。
對此，也有不少人分享誤按的經驗，「有一次下課睡覺，手壓到音量鍵，桌子突起的邊邊壓到電源鍵，那個警報音量真不是開玩笑的，連經過教室的都在看我」、「我很常不小心按到，瘋起來連自己都嚇」、「我知道這功能的時候是在騎車，手機架剛好卡著兩個鍵，我直接嚇爆」、「上次拆犀牛盾拆不下來的時候知道的，拆到一半突然有警報聲，嚇爛」。（編輯：賴禹妡）