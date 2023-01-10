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非超商！台灣街邊全是「1類店」大勝日本　網讚：超愛去

▲非超商！台灣街邊全是1類店大勝日本，網友讚：「超愛去」。（示意圖／翻攝《爆怨公社》）
▲非超商！台灣街邊全是1類店大勝日本，網友讚：「超愛去」。（示意圖／翻攝《爆怨公社》）

編輯中心/綜合報導

台灣街邊最常被提及的是鋪天蓋地的便利商店，不過「這類店」也是台灣最常見的一種。有網友提出，觀看日本YouTuber影片時，得知日人通常都在家吃早餐，於是好奇該國是否沒有早餐店文化，引起一眾哈日族迴響，有人便認證，以早餐店的數量來說，台灣確實贏過日本。

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原PO於PTT發文，說明據一位日本YouTuber約一個月前的影片，其中提及對日本早餐的印象是「在家吃米、味噌湯、鮭魚等等」，與眾人在日劇及動漫中所看到的景象相符，可是照原PO曾旅日幾次的經驗，日本早上也有開不少不同種類的餐廳，故疑惑「日本真的沒有早餐店的文化的八卦？」。

▲一名網友到早餐店「這樣點」厚片感到超滿足，意外發現不少人都不曉得。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲網友稱讚台灣早餐店文化豐富，數量及選擇上贏過日本。（示意圖／photoAC）
有網友便解答「日本的早餐店就是便利超商」、「日本早餐店=超商+咖啡廳」，認證「台灣早餐店選擇真多，少數我去日本覺得遺憾的點」，並解釋日本早餐店不興盛之原因「台灣早餐店是做外帶去公司吃為主，日本上班族不可能做這種事」、「主要是日本文化不太能接受在公司吃早餐，要麼先吃完再出門，要麼在坐在車上吃完」。

不過日人吃早餐也並非全在家中解決，街上仍有販賣早餐的店，「有啦！以前工作附近的jr都有人擺攤賣」、「車站一堆早上6點的拉麵」、「自己搜尋喫茶店，早餐時段一堆人」。（編輯：李惠婷） 

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