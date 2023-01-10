南部辦桌遭嗆廚餘！「真實菜色照片」瘋傳 這道賓客最爽
流水席在台灣依舊是相當重要的文化之一，不過近日一位準新娘因為不滿夫家要以「流水席」的形式舉辦婚禮，憤而在臉書社團貼文撻伐，結果引起風波，最後連婚都結不成。對此，就有網友討論「流水席到底有多差啊？我是沒吃過啦，有人可以讓我見識看看嗎？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「最近流水席新娘真的吵很兇a.....我是土生土長台北人，南部也沒有親戚所以沒吃過流水席，看那位新娘講說9000元的菜色＝廚餘，真的有那麼誇張嗎？有沒有吃過流水席的人貼來看看到底是什麼菜色，讓她氣到連婚都不能結了！」
貼文一出，網友紛紛回應「真的沒有很差＝＝好吃的不行好嗎.....」、「烏魚子一整條、冰淇淋一整桶的啦」、「菜色絕對不差好嗎，環境本來就沒辦法跟飯店比啊」、「上次去吃的烏魚子給你參考，台北那種一人一口的真的不敢恭維a」、「南部一人包1200吃到超爽，北部3600叫基本盤，菜色還不一定比較好a」、「冰淇淋一整桶最爽，飯後還有炸雞腿可以帶回家」、「超愛一桶冰淇淋！爽度超高」。
而也有不少人提到「流水席就是台灣文化....北部的飯店是在賣服務跟環境而已，其實菜色不一定比南部好a」、「超喜歡流水席！東西用料都很實在」、「上次吃到一整桶冰淇淋整個大開眼界，北部辦桌的甜點都是超小XD」、「龍蝦、烏魚子南部也沒少過啊，還有跟手掌一樣大小的蝦子呢！」顯見雖然南部辦桌的環境沒有飯店優質，不過在菜色上可以說是完全不馬虎，並不如該位準新娘發文那般難堪。（編輯：張嘉哲）