小四數學「披薩有幾份」難昏家長！網曝正解哀號：真的繞
隨著時代變遷，教育界越來越講究科際整合，試圖消弭過去科目與科目間遠如鴻溝的關係，即便是考數學，題目敘述也愈發冗長，考驗著學生的耐心及閱讀理解。就有位家長分享自家小四孩子的數學題目，直呼「怎那麼難呢？」，網友們紛紛幫忙解析，並說明解題關鍵在「量詞」及「判斷章節重點」。
編輯中心/綜合報導
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》貼出小四學童的數學題目，詢問「這題怎麼解，到底幾個披薩呢？國小四年級數學怎那麼難呢？」，題目內容是「每個披薩平分成8份，6個披薩是（___）份，是（____）個披薩」，而考券上的答案疑似有修改過。
網友指出第一個重點「注意單位量詞」，解釋「每個pizza平分成八份，六個pizza當然是48份，就是六個pizza，不注意單位，會學得很慘」，網友哀號「這個到底在考中文還是數學」、「以前也不會出這種考題」、「真的太繞了吧，何必」。
另一位同樣育有小四兒的媽媽指出第二個重點「判斷章節」，說明正確解答為「答案第1格48、第2格8/48」，解釋「為什麼第二格我認為應該是8/48，因爲看考卷題目是多章節的複習。小數是第二次評量後教的範圍、分數是第二次評量的範圍，剛好我兒子也是小四，經常陪他練習數學題目」。（編輯：李惠婷）