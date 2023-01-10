尾牙請辣妹熱舞！面具拿下竟是網紅 員工尷尬30秒片瘋傳
歲末年終季節又來臨！不少公司為了體恤員工都會舉辦尾牙，並且有抽獎環節等等，是不少人都相當期待的活動。不過近日，就有一段影片在網路上流傳，一間公司舉辦尾牙邀請來辣妹上台演出，原本拿著面具的辣妹火辣開跳，結果一拿下面具後竟是網紅「法拉利姊」，讓不少員工超傻眼，繼續默默用餐，影片掀起討論。
編輯中心/綜合報導
一名網友在推特貼出一段影片，只見30秒的影片當中，可以看見有位身材火辣，穿著清涼的女子手拿一個「舞龍舞獅」獅頭的小面具遮住臉，隨後拿下面具後，仔細一看竟然是網紅「法拉利姊」，當法拉利姊開始高歌唱歌熱舞時，台下的員工紛紛傻眼，有人甚至連看一眼都沒有，場面有些許尷尬。
影片曝光後，不少網友紛紛留言「.........公司確定有請對人」、「安娘為喔！這要怎麼吃飯才好XD」、「太神啦！竟然請到法拉利姊」、「傳奇演出，員工臉都不對勁了」、「細數一下有多少員工臉很臭」、「.....我人就在現場，真的很無言」、「公司確定不是在整員工嗎...」、「太驚人了」。
事實上，當天尾牙表演時，法拉利姊張婷婷也有在自己的臉書上直播，被瘋傳的片段其實已經是第三套服飾，前面其實還有閃亮披風搭配兔女郎的髮飾來做開場，大唱「迪迪不累一起Play，小帥弟不要停」，當時台下觀眾有不少人拿起手機拍攝，也有與法拉利姊互動，瘋傳的片段僅有一小部分，實際上開頭場面還是有人關注婷婷的表演，沒想到法拉利姊，意外因為在尾牙表演又掀起一波討論。（編輯：張嘉哲）