《炎上王世堅》被轟是霸凌合理化！錫蘭怒嗆：不喜歡別看
《炎上王世堅》推出後話題不斷，不僅力邀「宿命真愛」前台北市長柯文哲參戰，現場門票更是開賣20秒即完售，還破天荒加開電影院的直播場次。表演於7日正式落幕，不過結束後討論度不減，因演出中曾博恩拿王世堅的誹聞及長相作段子，被網友質疑是「霸凌合理化」，要求道歉。對此，Youtuber錫蘭發文反駁網友：「沒人逼著你喜歡這種文化，但別拿著自己有限的世界觀來批判單口喜劇文化」。
編輯中心/綜合報導
錫蘭針對《炎上王世堅》炎上事件在推特多次發文，說明喜劇圈有自己的規則與特點，不喜歡可以不看，別用自身標準去批判單口喜劇文化，並認為有些民眾擅自為此文化加限制，例如不要人身攻擊、不能取笑外貌、不能談論個人私生活等，他質疑為何「你説什麽不行就不行？」，若不懂該文化特色可以多加研究，看完發現不適合就離開，不需要以外行人的觀點大肆批評。
他更舉例，「這就像是你聼不慣髒話，所以開始認爲自家的嘻哈饒舌歌手説髒話也是錯的」，表示中國已經作出一檔正能量的嘻哈節目《中國新説唱》，依部份台人的想法，是否也想做個「台式特供版正能量儒家《台灣新喜劇》」。
最後，錫蘭貼出國外脫口秀演員以「來賓父親因911事件犧牲」之事作段子的影片為例，表示如果不喜歡炎上類型喜劇可以不喜歡，但「別裝著自己是什麼道德魔人，然後來以自己貧匱的經驗來教育別人『真正的炎上喜劇應該如何』」，表示看到那麼多人的批評，差點讓他以為「王世堅是被槍抵著」被逼著來參加節目。
王世堅受訪時曾被問到此表演「是否有感到被冒犯」，他遲疑回覆「是啊」，坦言對家人感到很不好意思，不過也稱讚博恩是優秀、聰明的年輕人，這場秀的出發點是博君一笑，不會要求對方道歉，也會勇敢面對自身長相及過去做錯的事。（編輯：李惠婷）