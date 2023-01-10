半夜驚傳分手5年男友！小A辣長文認了 「情變原因」曝光
網紅小A辣與男友阿富在一起五年，兩人共同經歷了許多不少艱辛的路程，感情穩定的他們深受粉絲喜愛。不過今（10）卻傳出兩人情變，男方阿富凌晨3點多在IG發文指出「有時候放手是另一種愛的表現」讓外界揣測兩人分手。對此，小A辣也在早上10點多發文認了兩人已經分手，也大器祝福對方能夠找到更好的伴侶，讓不少粉絲感到可惜。
編輯中心/綜合報導
阿富在半夜三點多在IG發文指出「這一夜比我想像中的難受痛苦，在一起五年，從妳沒變性到經歷大大小小的手術，我總是跟妳說，妳自己成為妳自己想要的樣子，不要因為我而去動刀，而妳漸漸越來越漂亮有女人味，跟妳在一起的這五年我很開心，我沒有後悔過跟妳在一起，我很高興能成為妳回憶中的一部分，畢竟我愛過妳」。
「也許跟妳在一起壓力很大，妳總是為了我好，想要幫助我，而妳對我的好，也慢慢讓我變得越來越不認識自己，甚至越來越懶」阿富說「妳總說妳在我背後給我當靠山，也知道我家人非常反對，但妳總樂觀面對，我們認識的太快同居的太快，有很多事情我們以為可以一起解決，但我們只為了不捨而繼續」直言「有時候放手是另一種愛的表現，這段期間我很幸福很幸運，我覺得妳值得更好的，我真的很開心妳沒放棄過我，但我想讓妳開心，我想要讓妳幸福快樂，所以我捨得」。
貼文曝光後，讓粉絲紛紛不敢相信，揣測兩人應該已經分手，對此，小A辣也發文表示「愛情裡我願意為你做任何的角色，曾是男兒身…不得不承認，部分為你變成女人，在一起不分你我，一心只想讓對方更好，就算沒有人喜歡你，我喜歡你，愛情的陪伴只需我跟你！」
小A辣說「在一起五年說長不長說短不短，過程看得出你的努力，但終究抵不過你的心魔，從沒把你當卑微的角色看待，你就是我的男人、男友！這五年來謝謝你的陪伴，我卻給了你無形的壓力，對不起曾經的我愛你只剩我祝福你，祝福你，找到更適合的伴侶」讓不少粉絲紛紛湧入社群安慰小A辣，直言雙方都能找到屬於自己真正的感情，繼續向前進。（編輯：張嘉哲）