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台灣人不會搭捷運？他見「1幕」理智線斷裂　眾認超丟臉

▲捷運是許多學生、上班族通勤主要搭乘的交通工具。（圖／台北捷運臉書）
▲捷運是許多學生、上班族通勤主要搭乘的交通工具。（圖／台北捷運臉書）

編輯中心/綜合報導

大眾運輸工具發展日趨完善，其中捷運除了在雙北、高雄以外，台中近年也已經開通首條捷運路線，台南也正在規劃當中，是不少上班族、學生每天必定通勤的重要工具。不過，就有網友分享在搭捷運時，發現台灣人搭捷運的習慣非常差，怒嗆「台灣人是不是都不會搭捷運？」貼文引發熱議。

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一名網友在PTT貼文指出「自己從101站坐到大安站，一堆人在候車區等著上車，結果車廂裡面的人明明看到很多人要上車，尤其是靠近門口的人，就是怎麼樣也不肯往裡面走，外面的人怎麼樣都進不來，結果實際上車廂中間就超空的啊＝＝台灣人是不是都不會搭捷運啊？

▲原來網友指的石像是指「一上車就站在門口不動的乘客」，造成其他乘客困擾也不讓路。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲網友表示自己看到捷運車廂內的人，許多乘客都擠在門口處，不願意往內移動，讓不少乘客都無法上車。（示意圖／NOWnews資料照片）
貼文一出，網友紛紛回應「你第一天搭捷運喔，門神多到無法想像」、「真的是這樣，去日本還這樣真的很丟臉」、「沒有錯！去日本就知道丟臉！」、「坐沒幾站要下車的人會這樣，根本不管別人」、「何止捷運，電梯也是，每次一堆門神，明明後面空位一大堆，還在那聊天令人火大。」

事實上，過去網友就曾經聊過「最討厭搭捷運的哪種行為」，其中就包括「門口石像」、「門口門神」的討論，多數人都相當厭惡一直堵住門口的乘客，明明廣播也會請大家要靠內站，但卻沒人要聽；另外還包括先禮讓下車乘客再上車，也同樣有不少人不遵循，一開門就往前擠，擠進去之後又直接當「門神」，讓不少乘客心累，直言如果有這樣行為的人，真的要檢討。（編輯：張嘉哲）

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