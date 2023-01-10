台灣人不會搭捷運？他見「1幕」理智線斷裂 眾認超丟臉
大眾運輸工具發展日趨完善，其中捷運除了在雙北、高雄以外，台中近年也已經開通首條捷運路線，台南也正在規劃當中，是不少上班族、學生每天必定通勤的重要工具。不過，就有網友分享在搭捷運時，發現台灣人搭捷運的習慣非常差，怒嗆「台灣人是不是都不會搭捷運？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「自己從101站坐到大安站，一堆人在候車區等著上車，結果車廂裡面的人明明看到很多人要上車，尤其是靠近門口的人，就是怎麼樣也不肯往裡面走，外面的人怎麼樣都進不來，結果實際上車廂中間就超空的啊＝＝台灣人是不是都不會搭捷運啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「你第一天搭捷運喔，門神多到無法想像」、「真的是這樣，去日本還這樣真的很丟臉」、「沒有錯！去日本就知道丟臉！」、「坐沒幾站要下車的人會這樣，根本不管別人」、「何止捷運，電梯也是，每次一堆門神，明明後面空位一大堆，還在那聊天令人火大。」
事實上，過去網友就曾經聊過「最討厭搭捷運的哪種行為」，其中就包括「門口石像」、「門口門神」的討論，多數人都相當厭惡一直堵住門口的乘客，明明廣播也會請大家要靠內站，但卻沒人要聽；另外還包括先禮讓下車乘客再上車，也同樣有不少人不遵循，一開門就往前擠，擠進去之後又直接當「門神」，讓不少乘客心累，直言如果有這樣行為的人，真的要檢討。（編輯：張嘉哲）