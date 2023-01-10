房東家就是我家！租客「房子大改造」 退房對比影片嚇壞
時常在外租屋的人都知曉，因為是「承租關係」，不少房東都會在契約中打上「歸還物件時需還原原本承租的樣貌」，也為了避免破壞房子的美觀、造型等等，都是強烈要求租客不得刷漆、在牆面上裝飾等等規定。不過，國外一名租客退租之後，卻讓該房東相當傻眼，因為屋內除了許多垃圾之外，房子也被重新改造過，前後對比影片掀起討論。
編輯中心/綜合報導
據外媒報導，房東傑夫科瓦爾楚克（Jeff Kowalczuk）在Tik Tok發布影片，只見原本交屋的時候，房子都是以「純白色」為主，結果等到該租客退房之後，房東返回打掃卻發現，房客「根本把租屋當成自己的家」，整間房子改造到已經認不出原本的樣子。
包括客廳、廁所、房間通通都漆上一些沒格調的「亮黃色」以及「暗紅色」、「天空水藍」的色系，且部分的牆面還有貼上紅磚造型的壁紙，廚房門也被漆成銀色的金屬風格......品味糟糕到讓房仲尤莉亞舒里諾娃（Yulia Shurinova）直言「這輩子還沒看過這樣的房屋裝修，通常租客就算要改造也不會改這麼大，如今退房狀況慘烈，可要做一番整修才能讓新租客入住了！」
影片在Tik Tok 也造成瘋傳，不少人直呼「那些顏色的搭配我真的看不懂」、「無法理解如何改造這麼沒品味的廚房」、「感覺好糟糕，還有滿地的垃圾，真是差勁的房客」、「廚房看起來很陰森.....顏色都不太對勁」、「好恐怖的地獄退房，這個租客真的把房東的房子當自己家了！」（編輯：張嘉哲）