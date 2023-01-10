流水席之亂根本造假？她揪疑點質疑：發文者不一定是女生
流水席在台灣依舊是相當重要的文化之一，但近日就有一位準新娘大罵夫家，指出夫家要辦流水席是「鄉下人」，結果原本單純的抱怨文，經過網友熱議後瘋傳，連準新娘未來的小姑也加入戰場，雙方瞬間開啟「流水席之亂混戰」，一路狂戰了8篇文才暫時告一段落。不過，對於該次事件，網紅潔哥就提出質疑，認為該次事件有些貓膩，並且認為是「創作文」，引起討論。
編輯中心/綜合報導
潔哥在臉書發文提到「最近很紅的流水席公主a，其實很明顯是社團為了衝流量的創作文欸！應該很明顯吧？」潔哥認為「戰男女戰南北戰習俗有的沒有的都戰了，把女人塑造成這個樣子真的滿討厭，現實的女人有，但也就是少數，至少我認識的女生們都是很認真在賺錢過生活」。
潔哥也表示「這個創作文很明顯就是男生寫的，因為真正很現實的女人，她都會有一套話術來包裝她不是這麼現實的人，她是因為會有什麼什麼的原因有的沒有的，所以才不想辦流水席，如果交往就是這種嘴臉，我不信男方看不出來，而且男方這麼有錢還找不到輔大徐若瑄等級的嗎？女的真的這麼現實想嫁有錢人也會裝的像樣一點，這文章很明顯就是男生以他的角度去寫一個拜金公主病女的故事，當故事看看就好真的」。
貼文一出，不少網友也紛紛認同表示「真的很像創作文，誰會這樣子無理取鬧，都被砲轟了」、「口氣看起來就是創作文，超假，而且……說實在的，從小留美的人，是不會這樣說話的，什麼Oh my god，還在結尾加a字，真的超假」、「如果是假的，也是服了這個連載8集的原作者啦＝＝」、「假不假沒差，又是給台灣人熱議了一塊辦桌文化的議題」。（編輯：張嘉哲）