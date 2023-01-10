流水席之亂「吵翻關鍵」是他！網勸堅定一點：小姑免操心
近日流水席之亂鬧得沸沸揚揚，起初僅是名女子上網抱怨夫家選定流水席形式的婚宴，可文中言詞不善，多次大罵夫家是鄉下人，引起小姑不滿並發文回嗆，來來回回交鋒高達8次。對此，一名網友認為讓整起事件吵的不可開交的關鍵點是「男方的態度」，引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
原PO於臉書社團《在匿名2公社》發文，表示婚姻是夫妻二人之事，任何情侶的婚事都不會想被家長干涉。對於近期的流水席之亂，原PO認為女方雖然言語上不太禮貌，但表達出自己的想法是勇敢的表現，若現在她妥協嫁了，後續可能會心生怨懟「沒有一個我想要的婚禮」、「連婚禮還要你妹這個外人來干涉」，只會變成婚後永無止盡的爭吵。
原PO直指這幾次事件的關鍵是「男主角」，認為這件事能吵好幾回，是因為男方堅持要娶這名女生，若這麼堅持，那結婚方式不如按照兩人的意思做，婚後也不會牽扯到其他的人，且若哥哥的想法堅定，想必妹妹也不用這麼操心。原PO表示若自己是女主角，她會選擇不嫁並且分手；若自己是男方，則會按照女方的想法，讓她開開心心的嫁給自己，不然就不娶且分手。
網友認為這對情侶之所以不能自己做決定，關鍵為錢都是男方父母在出，「自己出錢要什麼有什麼，也不會被抱怨」、「當然可以辦自己喜歡的婚禮，錢都自己出啊」、「重點是吃相太難看，還吃到父母的，這就說不過去了吧！想家人不說話簡單，有本事全部自己來，這叫霸氣，不然就該感謝，而不是抱怨再抱怨當出錢的家人是盤子嗎？還扯到鄉下人？到底想表示什麼！」。（編輯：李惠婷）