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《炎上》遭砲轟霸凌王世堅！售票3規則挖出　眾狂挺博恩

▲《炎上》系列日前推出「王世堅」的單元，結果因為大將軍博恩段子太兇猛，引起網友熱烈討論。（NOWnews資料照／記者丁上程攝）
▲《炎上》系列日前推出「王世堅」的單元，結果因為大將軍博恩段子太兇猛，引起網友熱烈討論。（NOWnews資料照／記者丁上程攝）

編輯中心/綜合報導

《炎上》系列日前推出「王世堅」的單元，不僅邀請被網友戲稱是真愛的「前台北市長柯文哲」，另外還包括謝龍介、吳崢等政客也都到場，從卡司曝光到門票秒殺都是充滿話題行。然而表演在上週7日落幕之後，卻引起爭議，不少人認為博恩所說的段子太過分，有霸凌的嫌疑，嚴重讓人觀感不佳，要求向王世堅道歉。但就有網友翻出當初售票官網上「三條規則」，直言「看到這裡，那些不懂的人可以閉嘴了吧？」引起話題。

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一名網友在PTT貼文指出「所以博恩為什麼要道歉？炎上表演的形式就是會涉及到人身攻擊以及很多政治不正確，到底是為什麼，人家事先也提醒了節目內容，當事人事後也沒跳出來喊話，結果就是一群沒買票的免費仔看了一兩分鐘的精華然後要求博恩道歉？真的是別人在吃米粉，你在喊燒！」

▲博恩（左）將炎上王世堅（右）。（圖／薩泰爾娛樂提供）
▲博恩（左）與王世堅（右）日前舉辦炎上王世堅專場，引起熱烈討論。（圖／薩泰爾娛樂提供）
「看了臉書底下的留言更是精彩，各種評論員講得頭頭是道，我實在是不懂這是什麼邏輯，官方早就告知內容方向了，沒辦法接受就不要看，結果沒辦法接受然後看完要求道歉？就好像你去玩鬼屋，進去之前肯定有很多警語提醒，結果進去被嚇死出來後要求園方道歉一樣」。

貼文一出，不少網友紛紛贊同表示「一堆人替王世堅冒犯啊！超鬧」、「玩roast結果過往事蹟不能說，笑死了」、「拜託要求道歉的人，真的不要出來笑死人，不要一直拿國外怎樣來講，這裡是台灣OK？規則早就講明了，要道什麼歉」、「除了官網講很清楚之外，當事人難道會不知道這是什麼節目嗎？前面都有謝和弦、徐乃麟這些人了，沒看過怎會答應要上」、「看roast然後說這個酸太兇不行，太可悲了....」、「真的！看到就覺得那些道德魔人很母湯」。

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▲官網售票網站早已經備註寫下內容走向，且還提到「請觀眾不要代替他們被冒犯」。（圖/KKTIX官網）
事實上，根據《炎上》王世堅的官方售票系統，當時就備註了包括「本演出無尺度限制，禁止16歲以下觀眾入場。家長如對內容有疑慮，敬請自行調適」；另外則是「本演出包含粗鄙低俗、成人內容、政治不正確，以及其他重口味笑話，敬請道德標準高尚之民眾不要參與」；最重要的則是提到「所有參與者都知情且同意互罵，請觀眾不要代替他們被冒犯」。

而對於外界批評博恩段子太過分，王世堅也做出回應表示，博恩的出發點是好的，這是個娛樂的節目，是個講求幽默博君一笑的節目，有被博恩揶揄的部分，絕對不會跟博恩計較什麼，因為自己都答應要去了，只是誤會成像蔡總統的節目這樣，他不是蔡總統，當然不能有總統級的禮遇啦，這是自己估計錯誤。（編輯：張嘉哲）

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