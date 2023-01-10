《炎上》遭砲轟霸凌王世堅！售票3規則挖出　眾狂挺博恩

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「看了臉書底下的留言更是精彩，各種評論員講得頭頭是道，我實在是不懂這是什麼邏輯，官方早就告知內容方向了，沒辦法接受就不要看，結果沒辦法接受然後看完要求道歉？就好像你去玩鬼屋，進去之前肯定有很多警語提醒，結果進去被嚇死出來後要求園方道歉一樣」。
貼文一出，不少網友紛紛贊同表示「一堆人替王世堅冒犯啊！超鬧」、「玩roast結果過往事蹟不能說，笑死了」、「拜託要求道歉的人，真的不要出來笑死人，不要一直拿國外怎樣來講，這裡是台灣OK？規則早就講明了，要道什麼歉」、「除了官網講很清楚之外，當事人難道會不知道這是什麼節目嗎？前面都有謝和弦、徐乃麟這些人了，沒看過怎會答應要上」、「看roast然後說這個酸太兇不行，太可悲了....」、「真的！看到就覺得那些道德魔人很母湯」。
事實上，根據《炎上》王世堅的官方售票系統，當時就備註了包括「本演出無尺度限制，禁止16歲以下觀眾入場。家長如對內容有疑慮，敬請自行調適」；另外則是「本演出包含粗鄙低俗、成人內容、政治不正確，以及其他重口味笑話，敬請道德標準高尚之民眾不要參與」；最重要的則是提到「所有參與者都知情且同意互罵，請觀眾不要代替他們被冒犯」。
而對於外界批評博恩段子太過分，王世堅也做出回應表示，博恩的出發點是好的，這是個娛樂的節目，是個講求幽默博君一笑的節目，有被博恩揶揄的部分，絕對不會跟博恩計較什麼，因為自己都答應要去了，只是誤會成像蔡總統的節目這樣，他不是蔡總統，當然不能有總統級的禮遇啦，這是自己估計錯誤。（編輯：張嘉哲）