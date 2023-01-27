冬天吃火鍋！營養師曝「這鍋」熱量最高 等同於8碗白飯
連續入冬後幾波冷空氣來襲，讓全台溫度遽降，因此不少民眾選擇吃火鍋，讓身子暖活起來，但在滿足口慾之時，營養師夏子雯也提醒，有些鍋底加上簡單的肉片，熱量就相當於8碗白飯，若過多攝取會造成身體極大負擔。
編輯中心/綜合報導
吃鍋是台灣人愛吃美食，整年可創下高達400億商機，但營養師夏子雯卻指出，以湯底熱量排行第一名的起司牛奶鍋來說，1000毫升鍋底就有1650大卡，額外加上一小份和牛五花，就相當於8碗白飯的熱量，而深受民眾愛戴的麻辣鍋，也有1545大卡，僅加入些許肉片、鍋料，就等同7碗白飯熱量。
營養師夏子雯說到，如果湯體僅以牛奶當基底，熱量的確會比較低，但加入鮮奶油、起司在裡面的話，熱量便會疊加上去，成為熱量地雷；而酸菜白熱鍋雖然熱量偏低，但鈉含量非常高，過多攝取容易造成水腫。
最後夏子雯也提到，除了各種鍋底外，沾醬也是高熱量來源，其中沙茶醬位居冠軍，每湯匙就達破百大卡，而緊隨其後的花生醬、沙拉醬，也都高達99、97大卡，很容易讓民眾在不自覺下過多攝取，建議可以選用熱量最低的烏醋、黃芥末醬、和風醬，這些低卡醬料代替也能吃的很有味道，享受同時也不會體重失控。（編輯：陳苾暐）