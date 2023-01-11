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高中師「自己訂謝師宴餐廳」！學生每人付1200　家長傻了

▲有家長控訴，自己的孩子目前就讀高三即將畢業，卻得知老師自行決定了謝師宴餐廳，每人要價1200元，讓她相當傻眼。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有家長控訴，自己的孩子目前就讀高三即將畢業，卻得知老師自行決定了謝師宴餐廳，每人要價1200元，讓她相當傻眼。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

為了感謝老師辛苦的教導，許多班級學生都會自發性決定舉辦謝師宴。不過就有家長控訴，自己的孩子目前就讀高三即將畢業，卻得知老師自行決定了謝師宴餐廳，每人要價1200元，讓她相當傻眼「謝師宴怎麼會由老師處理」，但事件卻引發兩極看法。

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「請問謝師宴一定要辦在高級餐廳嗎？」一位家長在臉書《匿名公社》上提問「女兒高三即將畢業，由於要學測了，所以跟同學約好這星期請假到圖書館看書，就在剛剛有到校上學的同學傳訊息給她說，老師已經訂好謝師宴的餐廳，經過班長統計一個人要付1200元，女兒打來跟我說時我都嚇傻了，一直以為謝師宴是學生為了感謝老師這三年來的照顧，所以才宴請老師的，沒想到會是老師自己訂餐廳自己決定菜色」。

而聽到家長的反應後，老師也做出解釋「全班同學都會吃所以不要訂太差，飲料部分由她請客，也說因為大家都忙學測，所以她也是減輕大家的麻煩，才會幫忙決定餐廳，很多年都是這樣做的」。聽完上述說法後，原PO仍無法接受「我怎麼想都不對，如果不計較金額，餐廳位置也離學校一大段距離，這對沒交通工具的學生，不是很困擾嗎？」

▲聽到有家長反應謝師宴價格問題，老師則回應「因為學生都忙學測，所以她也是減輕大家的麻煩，才會幫忙決定餐廳」。（圖／翻攝Pexels）
▲聽到有家長反應謝師宴價格問題，老師則回應「因為學生都忙學測，所以她也是減輕大家的麻煩，才會幫忙決定餐廳」。（圖／翻攝Pexels）
貼文曝光後引發兩極的看法，一派人力挺家長「1200是還好，只是老師指定地點，有點怪，這就好像我要送你一支錶，然後你指定要綠水鬼的感覺」、「一千二以學生來說是很高昂的價錢，加上交通費、治裝費，可能需要兩千，對於不富裕甚至需要就學貸款的家庭來說是很大的負擔」、「我想，家長其實不缺那個1200，就是一種被強迫的不爽吧」、「我之前念書時，是學生決定地點，在寫卡片邀請老師」。

但也有不少網友替老師說話「還好吧！1200裡面自己小孩就佔大部份，再講下去，去吃的就只有學生了，老師辛苦三年就真的不值一個家長掏出1/30嗎」、「也不是所有老師都喜歡去吃這一頓餐」、「1200大部分是自己吃的啊～老師的部分是大家均分，算下來應該還好啊」、「老師真的是個吃力不討好的工作」。（編輯：潘毅）

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