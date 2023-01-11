張惠妹演唱會票搶不到？網咖「包場畫面」曝光 粉絲傻眼
天后張惠妹日前宣布將舉辦ASMR巡迴高雄場，將從3月31日一路開唱到4月16日，整整10場讓粉絲相當高興，結果上週日售票後，11萬張門票僅花了12分鐘就賣光，不少粉絲哀嚎「根本買不到」。不過卻有網友在網咖搶票時直擊，一位男子竟然幾乎包場特定區域，全部畫面都在搶張惠妹演唱會門票，但卻只有他一人操刀，讓人質疑身分就是「黃牛」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
網友在臉書社團「演唱會讓票、求票」貼文指出「這是黃牛吧....一個人開了20幾台電腦是怎樣啊＝＝難怪我都搶不到」只見貼出的照片中，該名男子自己包下20多台電腦，所有畫面都是在拓元售票系統、張惠妹演唱會賣票的頁面中，且許多座位上都空無一人。
貼文一出，網友紛紛回應「......直擊黃牛現場吧」、「有程式可以自己打驗證碼？太扯了吧」、「只想透過這種方式賺錢真的很不可取.....」、「用程式在搶的很明顯吧....有搶的人都知道不可能開這樣搶，連一人用一台電腦都搶不到，何況是一人用21台」、「難怪今天去網咖還是搶不到，12分鐘才賣完怎可能搶不到氣死」、「沒實名制真的就會這樣，悲傷」。
不過，也有人認為「沒證據就不要說人家賣黃牛，人家說不定自己操作，一大票朋友要去啊」、「每個都說賣黃牛犯法，重點是這張照片只是購票，又不是販售，超級粉絲包台買票，犯法嗎？」、「有沒有可能，他專門搶一些比較冷門的區域，要大量買進去看，這有可能吧」、「他一個人顧多台，你還搶輸他，那是你該檢討」。
而對於近年來黃牛票猖獗，我國現行法律《社會秩序維護法》第64條第2項就有提到「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，處三日以下拘留或新台幣一萬八千元以下罰鍰」還請民眾不要以身試法。（編輯：張嘉哲）