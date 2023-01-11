英國媽媽來台見女兒！嗨讚：高雄根本是天堂　細數3優點

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Anna-Marya隨後也分享自己此次來台灣的目的，雖然自己已經很久沒看到女兒，但她「其實也不是真的來拜訪女兒，只是用探望當藉口來台灣旅行，因為當孩子要搬到很遠的地方住，就可以用這理由去旅行順便找小孩」。
Anna-Marya來到高雄後，認為「這邊根本就像是來到天堂」，她隨後解釋第一點，「賽普勒斯」那裡交通運輸很不便，每日通勤都很痛苦，但台灣搭高鐵出發和抵達時間都很準時，高雄城市中還有輕軌，而捷運和公車都有漂亮的電子看板，告知車子何時會到。
Anna-Marya繼續提到第二點，在賽普勒斯時，不論城市或鄉村的街頭上都充斥垃圾，但在高雄她卻看見，「即使很多人在路上吃東西，甚至路邊沒有垃圾桶，還能維持這麼整潔，大家自行帶走垃圾」，許多街道仍保持乾淨，令她相當訝異。
最後一點則是動物友善的部分，Anna-Marya表示，在賽普勒斯她會因動物遭到不好對待而傷心，那邊很多流浪動物，大部分生活很辛苦，甚至還有不少打獵和棄養動物問題。不過在高雄卻看到許多人愛護動物，甚至還用嬰兒車遛寵物，還可以看到狗狗跳上機車與主人兜風，「真是很迷人的景象，我真的很喜歡來到這裡」。（編輯：潘毅）