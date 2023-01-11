跑咖啡廳讀書不怕太吵雜？當事人揭「優點」：反而更專心
近年來在咖啡廳讀書逐漸成為一種顯學，在韓國更出現「咖學族」(長時間待在咖啡廳讀書者)這一用語出現，不過就有民眾好奇「單純到咖啡廳唸書的人都在想什麼？」貼文一出也引爆議論，更有咖學族跳出解答原因：反而會更專心。
編輯中心/綜合報導
一位女大生在論壇Dcard上發文提到「最近發現有人會去咖啡廳讀書，可以理解去那邊討論分組報告，畢竟有些圖書館可能沒有提供討論室，但有些單純到咖啡廳讀書的人，又會嫌環境很吵雜念不下去，搞得在旁邊喝咖啡聊是非的人，都要講悄悄話，這些人都在想什麼啊？」
貼文曝光後，立刻有咖學族跳出回應「像我就不喜歡圖書館太安靜，每次都想睡覺，在咖啡廳我就可以超認真」、「就是因為咖啡廳可以聊天阿，在圖書館整個氣氛超壓抑，超怕發出聲音」、「隨時都能點東西吃、補充咖啡因，超爽」、「會到開咖啡廳讀書的人，基本上不會叫人安靜吧，如果這樣也太誇張」、「會去咖啡廳讀書的人，本來就沒有預期需要安靜的環境啊」、「其實咖啡廳有點聲音反而比較容易專心，太安靜反而令人煩躁」。
但也有一派人認為「對店家來說，讀書仔讓翻桌率直接變超低」、「對店家來說，去咖啡廳讀書的人真的是癌症腫瘤般的存在，坐整天只點一點點東西，又不能趕人，遇到脾氣差的還會瞪其他聊天的客人，強制讓整個店的氣氛拘謹起來」、「有些人把東西放著人就不見了的那種人才令人生氣」。（編輯：潘毅）