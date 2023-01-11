黃子佼、楊小黎超狂合體！26年前早就認識 對比照超驚人
上市公司廣達電腦睽違三年，在10日晚間舉辦尾牙旺年會，找來歌手A-Lin、周蕙熱力開唱，其中主持人則邀請黃子佼以及楊小黎擔綱，兩人默契搭配妙語如珠，逗得現場員工哈哈大笑。而就在主持結束之後，黃子佼在臉書上發文，透露自己與楊小黎有很深的淵源，並且發出昔日合照與現今對比，讓不少人驚呼「這真的是緣分！」
編輯中心/綜合報導
黃子佼在主持完廣達尾牙旺年會後，有感而發的說「今天主持搭檔楊小黎，其實在她8歲的時候，就曾跟我主持過節目，是由我小時候的偶像陶大偉叔叔公司製作的一個兒童類型節目，可惜當時沒有紅起來，在合作後的二十多年，我們偶爾會有些互動，她在主持工作需要時，也時常會來找我聊天」。
沒想到在這次尾牙碰面了，楊小黎不僅在後台貼心的送黃子佼自己代言的保養品，沒想到兩人從上次合體主持至今已經過了26個年頭，黃子佼感性的說「人生有幾個二十六年？而且還要兩人都仍在圈子裡！所以我們兩個決定要拍一張，復刻當年在兒童節目的POSE」文末，黃子佼也祝福楊小黎事業越來越好，開玩笑稱「童星出道至今資歷算是很深，讓我叫妳一聲前輩吧！」
貼文一出，不少網友紛紛感動表示「真的太暖心了！26年了！彼此都還在圈子中各自努力著」、「笑出眼淚了啦謝謝你們帶來的感動，專業就是專業」、「人在現場，真的謝謝小黎跟佼哥帶給我們歡笑」、「1997我才26歲的年輕人！現在已經52歲的老人啦！佼哥真會保養啦」；而楊小黎也暖心回應的說「謝謝凍齡的佼哥以及越來越美的我自己！非常美好的夜晚！謝謝哥哥陪著我一起玩耍」。（編輯：張嘉哲）