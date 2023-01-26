嚴防詐騙3／誇張！電算平台行銷預算上億　竟沒錢作資安

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曾國韋爆料，多數業者因為成本考量，投資IT的程度遠低於外界想像。「比方說連正版軟體都不買，防毒軟體可能用免費的或甚至沒用；系統可能只花很少的錢開發，甚至連網站都委外營運。」他點出國內中小企業對資安的態度就是能省則省，但使用盜版軟體代表無法隨著原廠更新修補漏洞，沒裝防毒軟體等於連基礎IT都沒到位。
曾國韋曾遇過行銷預算上億的電商平台，資安預算將近零元，或是某家電通路商雖然把網站打掉重練，但他一到現場了解才發現，不僅廠商沒買防毒軟體，公司連一個IT（資訊人員）都沒有。
不過對小型電商來說，所謂投資在資安的花費又是多少？ 果核數位粗估，市面上從基本的硬體、維護到網頁測試，每年至少需投入50到80萬元；而刑事局認為至少得佔公司營業額的1到2成。至於個資外洩後的資安鑑識、找資安漏洞，費用還要往上加。
曾國韋透露，找小型資安業者一次約10到20萬元，如果是大型資安廠商，收費一次至少百萬元起跳，但對企業主而言，花大錢只買到一個問題根源，效益相對不大，於是轉而加強資安防護，但這作法只是治標不治本。
宅就該被騙？高風險平台業者 只有3成有找資安公司
提到平台業者的消極程度，莊明雄不滿的說，他發現2022年有發生個資外洩的平台中，只有不到3成的業者有找資安公司處理，他保守估計至少有近7成業主漠視資安問題。他說，很多業者在被165通報後，只會以「注意詐騙」的形式通知消費者，藉此迴避承認公司個資外洩的事實；另外也有業者被警政署通知有個資外洩狀況後，卻什麼都沒做，甚至有業者向他當面抱怨，「資安公司好貴，為什麼要找？」
他曾遇過用戶近百萬的知名漫畫電商，內部只有一個兼職的資訊人員，發生個資外洩後，該業者寧願花30萬元發簡訊提醒消費者，卻不願找資安廠商找出系統漏洞。除了業者消極處理外，莊明雄也舉例，有些產品的消費群受詐騙的比例相對高出許多，例如有模型業者資料外洩後，光是一週的受害者就破百人；書店平台用戶被詐騙得手的比例也較高，莊明雄分析詐騙集團心態是，「好騙的就不會走」，所以每隔幾個月就入侵取得新一批交易資料，嚴重性不可小覷。
資安公司視角：165對業者有壓力 ESG、供應鏈模式帶動資安標準
該用什麼方式讓電商平台加強個資防護？知名的AI資安公司奧義，創辦人之一叢培侃（PK）直言，對小型業者來說，在Survive（生存）和Security（安全）間，業者要先Survive。他建議業者，可選擇現有的網路開店平台販售商品，降低自身的資安成本。
至於直觀的採取嚴刑峻法可不可行？曾任職刑事局科技犯罪防制中心的叢培侃反而認為，看似強力但不一定有效，因為民間以現行《個人資料保護法》提起的集體訴訟，唯一一個就以敗訴收場，代表從現實面看來提高罰則，尚難對業者形成壓力。
曾國韋觀察，現階段而言，165詐騙平台確實有對業者形成初步壓力，願意踏出了解企業資安的第一步。但他坦言，業者看到報價，會不會做就是另一回事；另一個業者提升資安投資的推力，是企業為了導入ESG（企業永續發展評量），也需要符合其中一項「資安保護」的評估標準。
不過叢培侃樂觀認為，金管會推出的「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」中，要求去年底前百家上市上櫃企業需設資安長一職，能進一步帶動國內業者在資安上提升標準。他分析，透過這些企業的資安長對整體供應鏈的風險評估，就會給供應商帶來相應壓力，「甚至一些委外廠商，要擔任我的供應商的時候，都要做好一定的資安，確保我的個資。」
雖然上述作法無法約束只想便宜行事的業者，但現階段除了政府機關監督，也需要消費者有意識選擇可信賴的購物平台，了解留下的每一筆個資何去何從。
莊明雄提醒民眾，需要留越多資料的電商、平台，風險也越高。叢培侃也建議，雖然民眾在系統使用和填寫個資上都沒有太多自主權，但填寫時可以以該平台的使用頻率高低，思考是否要創一個不同的帳號取代平時常用的帳號密碼。