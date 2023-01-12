台南路邊驚見「兩隻巨型白兔」！民眾細看笑了：出頭很多

正妹尾牙喝爆變「哈買兩齒」！送急診她傻眼：兔年行大運

▲每到歲末年終時，許多公司都會舉辦尾牙來犒賞為公司奮鬥一整年的員工，不少人在這天都會盡情飲酒、狂歡。（示意圖／取自unsplash）
▲每到歲末年終時，許多公司都會舉辦尾牙來犒賞為公司奮鬥一整年的員工，不少人在這天都會盡情飲酒、狂歡。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

每到歲末年終時，許多公司都會舉辦尾牙來犒賞為公司奮鬥一整年的員工，不少人在這天都會盡情飲酒、狂歡。不過，就有護理師出面表示，最近尾牙季，急診經常出現一些穿著很辣的妹子喝到爛醉，有的醉到連話都說不清楚，結果一看是門牙撞斷了，有些甚至還要插管icu，讓她直言「喝酒還是量力而為」！

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護理師林婷日前在臉書上提到「前幾天和學妹聊天時，學妹表示她們家最近小夜急診都會送來幾個穿很辣的正妹，有的醉到連隱形胸罩都到鎖骨，讓我聽了都忍不住憋笑」指出有次送來一位女生，穿著亮片小洋裝，走路跟「舞龍舞獅一樣」，跌了一個頭破血流被送來急診，問她什麼名字、幾歲也都不說話，講話也有點漏風，結果醫師一看才發現正妹上排牙子撞到剩下「一顆半的門牙」，直接變成「哈買兩齒」。

▲國民健康署分享5大躲酒話術。（示意圖／取自unsplash）
▲急診護理師分享日常遇到的狀況，指出最近尾牙季到來，不少人都在狂歡後被送到急診。（示意圖／取自unsplash）
「妹妹啊！會不會太應景，直接先祝一個兔年行大運給我們」林婷提到「還好該位妹子幸運只是摔個頭皮臉部撕裂傷！縫縫回家洗洗睡」。

「但有些人就不這麼幸運了」林婷坦言，在加護病房常常遇到因為喝醉開車、騎車、騎腳踏車、走路發生意外的民眾，一撞就是腦出血、蛛網膜下腔出血、顱內出血、顱底骨折、頸椎骨折，必須插管送icu，「上一秒還在急診跟你唱東區東區，下一秒直接在icu唱晚安曲」。

林婷表示，這些人通常被送到醫院後，酒友們鳥獸散，最後趕來醫院照顧你陪你的，都是最心疼你的家人，強調老話一句「喝酒量力而為，凡事都要斟酌，想想自己喝到進醫院的糗樣，甚至還失去了健康，為了自己也為了家人啊！」（編輯：張嘉哲）

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