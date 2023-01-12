周星馳IG開許願池！藝人擠爆「超狂願望」 本尊真的回了
60歲喜劇天王周星馳去年突然開設個人IG帳號，讓不少粉絲相當高興，第一篇文就發出徵才文引起討論，而近日星爺在新年發出貼文表示「新一年，有甚麼願望，通通講出來」結果湧入不少台灣藝人、網紅留言，星爺則是一個一個回覆，讓不少明星又驚又喜，親民度破表引起討論。
編輯中心/綜合報導
周星馳在IG發上一張食神的劇照，背景搭配的是電影中最經典的「撒尿牛丸」場景，寫下「新一年，有甚麼願望，通通講出來」結果貼文曝光後，湧入不少台灣明星、網紅紛紛留言，如坤達就寫下「希望拍食神2」，周星馳則回應「正有此意！萬事俱備只欠劇本」相當逗趣。
另外包括藝人李易也留言「拍九品芝麻官續集！我兒子今年8歲，看少林足球都看到哈哈大笑！也希望有少林足球續集」結果周星馳也同樣回應「搞個九品芝麻足球」，笑翻不少人；另外也包括啦啦隊女神林襄回應「星爺，我想送你我的寫真」周星馳則說「想什麼？執行吧」；而琳妲也回應「星爺，我想送你品牌內褲」，周星馳也是本尊回應「有什麼顏色可挑？」相當逗趣。
最爆笑的則是黃鐙輝留言「想拍星爺的戲」，結果遭到周星馳回應「謝謝你」，黃鐙輝雖然很開心獲得周星馳的回應，但他也尷尬地表示「們可以告訴我嗎？『謝謝你』是什麼意思？」讓網友笑翻表示「就是發好人卡，不好意思了XD」、「尷尬又不失禮貌的拒絕」，連老婆萁萁都跳出來吐槽「恭喜得到好人卡一張（嗚.....我傷心）」。（編輯：張嘉哲）