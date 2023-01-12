宜蘭碳烤店爆紅！「草船借箭」畫面瘋傳 2萬人朝聖看呆
經常我們去購買碳烤攤時，架上總是會擺滿已經串好竹籤的食材提供給客人自己挑選，而近日一位網友去宜蘭遊玩時，發現一間超狂的碳烤串燒店，只見老闆把串燒疊超高應戰人潮，幾乎都快看不到老闆長什麼樣，引起網友熱烈討論，還有人搞笑將其KUSO製圖成「草船借箭」的樣子，笑翻不少人。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「目前看過最壯觀的」，只見貼出的照片，一間碳烤店攤位上，滿滿的食材都已經被竹籤串好擺放整齊，不過數量卻多到難以計算，看起來十分壯觀，該網友透露，這間店就位在宜蘭東門夜市的「首都碳烤」，是不少觀光客去東門夜市必定要朝聖的店家之一。
貼文一出，立刻突破2萬人按讚，不少網友紛紛回應「夭壽太猛了吧」、「這個生意到底是多好，備料可以備成這樣」、「店名建議可以改成赤壁之串」、「真實草船借箭碳烤店欸」、「這是從古代就開到現在的碳烤店嗎？」而也有網友搞笑將草船借箭的圖片更換成碳烤攤的模樣，看起來還真沒那麼違和，笑翻許多人。
事實上，該間碳烤店位在宜蘭東門夜市內，其實早就相當有名，仔細看Google評價上顧客拍下的圖片，可以發現日常就是會將滿滿的食材放置攤位上，不少饕客吃過後都表示「每次去的話都會先點然後才開始逛，之後再回去拿，生意超好的」、「以防一直補貨，老闆都疊超高，生意真的超好，還不錯吃」。（編輯：張嘉哲）