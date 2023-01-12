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流水席之亂是假的？專家曝「生產工具」：對話可以做出來

▲近期台灣掀起一陣「流水席之亂」，不過PTT「創世神」杜奕瑾則認為這就是「操作出來的事件」。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲近期台灣掀起一陣「流水席之亂」，不過PTT「創世神」杜奕瑾則認為這就是「操作出來的事件」。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

繼2022年中旬的哥吉拉人妻後，爆系的匿名公社又出現「流水席之亂」，再度搶占各大媒體版面，甚至還連載10多集，媲美鄉土劇之離譜劇情更吸引全台民眾關注。不過PTT「創世神」杜奕瑾則認為這就是「操作出來的事件」，並曝光「生產工具」，讓大家了解「聊天訊息是可以做出來的」。

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流水席在台灣依舊是相當重要的文化之一，但近日就有一位準新娘大罵夫家，指出夫家要辦流水席是「鄉下人」，結果原本單純的抱怨文，經過網友熱議後瘋傳，連準新娘未來的小姑也加入戰場，雙方瞬間開啟「流水席之亂混戰」，一路連載了10多集，讓不少網友極度關注。

▲Fake Detail工具網站可以製作出各種社群軟體的對話紀錄。（圖／Fake Detail）
▲Fake Detail工具網站可以製作出各種社群軟體的對話紀錄。（圖／Fake Detail）
不過PTT「創世神」杜奕瑾則認為，本次「流水席之亂」就是一個跟汪小菲、大S千萬床墊一樣是「操作出來的事件」，語重心長地勸告「別傳了！」質疑「讓大家看連續劇除了推廣爆社外是想蓋掉什麼事情？台灣到底有什麼事情要注意。以及這些事情在社交媒體是不是就被流水肥皂劇洗走了？」

他隨後也貼出「Fake Detail」這項工具的截圖，該網站可以製作出各種社群軟體的對話紀錄，杜奕瑾也認為「以後看到爆系的對話先有心理準備知道一下有這東西存在，不用太認真，割床墊至少還有床墊」。（編輯：潘毅）


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