職場中具「1條件」絕對吃香？她曝殘酷差別：升遷也快
職場中每個人都兢兢業業於自己的工作，可是否能加薪、升遷全賴於主管的賞識，就有民眾發現，職場上的漂亮女生似乎特別吃香，依她觀察，不僅平時會被特別請飲料，做錯事時也不易被責罵，她好奇「長相」是不是職場的重要加分項，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
原PO於Dcard分享她的觀察，職場中有位長相亮麗、個性好且工作能力尚可的女孩，上班時沒特別化妝就會被稱讚漂亮。原PO認為眾人似乎對她更有耐心，不僅喜歡常常找她說話，就連他們部門集體做錯事，大家對她的態度和部門中其他女生的態度就相差甚大，外面廠商進公司也會向她要電話或請喝飲料，於是詢問「是不是長得漂亮或帥在職場也是非常加分的一項！好奇大家在職場上有同感嗎？」
許多人同意原PO觀點，「多多少少都會這樣，升遷快啊或是資源多，說什麼上頭都說好」、「長得漂亮在任何地方都吃香」、「外貌好真的走哪都吃香啊，第一印象一定是好的～」。
不過外貌姣好在職場不一定都是優點，網友舉出反例「我覺得…要看職場環境，我們公司是不給摸不給虧就霸凌妳，上班規定要穿套裝短裙，自從被性騷擾後就偶爾穿西裝褲+素顏，還要被同事問為什麼不打扮不穿短裙給我看？」、「漂亮女生會被注意，同理也會被放大檢視，如果情商很高、很會做人就是大大加分，反之比較任性的也很快被講閒話」、「她一定不是只有長相吸引人 有能力、個性又好才是最最加分的。我們公司就有一位剛報到大家都覺得『哇好漂亮』的女生，但能力不行、個性也不行，最後就變花瓶了」。（編輯：李惠婷）