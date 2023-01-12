50年前舊報紙「警告逃妻文」一堆！律師揭當年黑暗歷史

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此類廣告出現於1950年，在1975年達到高峰，都是半文言半白話，為了省錢多數不會加標點符號，內容則言詞嚴厲，且為做警告，通常都用以上對下的權力不對等態度寫文。而1975年時台灣代工經濟蓬勃，工廠聘請大量女工，女人在經濟上開始不需要依靠男人，故在忍受不了男人的虐待後，逃離家庭的女人就越來越多。
逃妻廣告之所以增加，呂秋遠認為除了受傳統思維影響，還因為1998年以前，民法規定妻子要以老公的住所為居住地，且必須履行同居義務，當年的夫妻財產制也更偏向男性，女性除了繼承娘家、婚前財產、妻子自己工作賺得的所得以外，婚姻中累積的財產全歸夫家，徹底貫徹了「你的是我的，我的還是我的」的父權鴨霸精神，所以為把女生關在家相夫教子，不可以在外面欠錢、不要把夫家財產拿走，任何原因都可以拿出來警告逃妻，而且作為離婚理由。
直至1985年，民法開始陸續修正，先修改夫妻財產制度，後又把夫妻住居所改掉，改成雙方協議，才使女生從「嫁雞隨雞、嫁狗隨狗」的陋規中解脫，而逃妻廣告才逐漸消失。
呂秋遠表示，此類廣告若出現於2023年，肯定涉及加重誹謗、個人資料保護法、家庭暴力防治法等議題，反而是刊登啟事的先生會變成被告。他最後感嘆，「權利從來不是從天上掉下來的，台灣女性的平等待遇，是許多前輩在各種領域的努力，才到達今天亞洲第一的地步」，並勸「女人一定要有自主賺錢的能力，即使是基本工資都好。否則，就會從『我養你！』變成『我養你a！』，最後變成『警告逃妻』」。（編輯：李惠婷）