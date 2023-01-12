台灣生育率光靠補助能救？新手媽揭「亂象」：根本在玩命
近年來台灣生育率越來越低，2022年又恰巧是虎年，新生兒數量僅13萬8986人，為有史以來最低，少子化已經成為明顯可見的國安危機。就有一名媽媽好奇問「如果加大補助促進生育率，會有改善嗎？」然而多數同為家長的網友則紛搖頭，並直言台灣「環境亂象」若不改善，依舊無法解決根本問題。
編輯中心/綜合報導
一位媽媽在論壇PTT上發文提到「最近跟幾個媽媽們聊天，討論到帶孩子最辛苦的部分，以及最需要幫助的地方，『發現生還好，養比較累』，且錢其次，隨時綁在身邊導致沒時間最累，若政府願意加大補助，哪些需求最迫切？」
貼文曝光後，卻立刻有不少同為家長的網友提出不同層面的看法「發錢幫助不大，相關照顧配套需要更多元更完善」、「友善環境吧，昨天推著嬰兒車散步的感想，騎樓被停滿機車，被迫走到馬路上還要閃違停」、「推嬰兒車根本在玩命」、「行人地獄就是育兒環境地獄，你看有哪幾個家長敢牽小孩走，都只能綁在身上」。
另外也有一派媽媽認為，台灣職場環境的友善程度也還有進步空間「友善的職場育嬰環境，也是一個努力的方向」、「彈性工時很重要，不然一堆鑰匙兒童」、「工時長還是根本主因吧，家長工時長讓托嬰幼教時數更長，根本弱弱相殘」、「符合勞基法育嬰假，落實，這樣就偷笑了」、「職業媽媽覺得要搞定上下班和上下學中間的時間差，才是重點」。（編輯：潘毅）