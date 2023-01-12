他高中輟學走這行！現「日薪破萬」嚇壞老同學：很看天份
學歷真能代表一切嗎？在台灣的現代社會上，仍有許多人存有升學主義迷思，認為學歷代表了人生的成就。不過就有網友分享，一位同學高中沒讀完就輟學，跑去學「一技之長」當學徒，如今竟能日薪上看1萬，但貼文也引來其他網友認為：很吃天分。
編輯中心/綜合報導
一位鄉民在論壇PTT上發文提到「我同學高中輟學，然後跑去配管，之後又學水電，結果現在他都自己包小工程，一天能搞定兩萬的案子，請兩個3千的師傅，剩下的都放自己口袋，日薪輕鬆破萬」。聽聞老同學現況，讓原PO忍不住驚呼「包工程真的那麼好賺？」
貼文曝光後，立刻有不少內行回應「現在缺工案子多到要排隊」、「水電現在不缺案子啦」、「配熱水管還真的一天能搞定，報價從兩萬到兩萬五都有」、「就是一個培養口碑的工作」、「比這好賺的包多的是，但就真的辛苦錢」、「辛苦錢啊，最好賺的其實是轉包的」、「統包很吃天份的…不是每個人能做，案子不用每天有，但若功夫不夠硬，光應酬抽佣跟錢下不來就煩死你」。
更有另一派人質疑「前提是天天有好案子，一些案子難搞錢少」、「風險跟本錢都沒算給你聽」、「包工程，一堆小包商請不到款」、「以為天天都有工程做啊」。（編輯：潘毅）