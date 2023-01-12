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他年終入帳「被多扣一筆錢」！眾看細項愣爆：變相炫耀欸

▲有位民眾指出，自己今年的年終獎金入帳，卻又被「多扣一筆錢」，但金額細項曝光，卻讓其他網友好生羨慕。（示意圖／ NOWnews資料照）
▲有位民眾指出，自己今年的年終獎金入帳，卻又被「多扣一筆錢」，但金額細項曝光，卻讓其他網友好生羨慕。（示意圖／ NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

農曆春節不久後就將到來，各大公司行號陸續舉辦尾牙，員工們的年終獎金也紛紛開獎。不過就有位民眾指出，自己今年的年終獎金入帳，卻又被「多扣一筆錢」，但金額細項曝光，卻讓其他網友傻愣直呼：變相炫耀。

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一位民眾在臉書《爆怨公社》上發文抱怨，他提到自己過去領年終時，都會被扣5%，但沒想到今年又被多扣一筆「二代健保的補充保費」，而且之後這些獎金還要包紅包、買過年的東西，讓他一下就變成「年光族」，這筆獎金只能算是「過路財神」。

然而其他看完抱怨文後，紛紛傻眼回應「超過86001元才要扣5%，而且隔年綜所稅沒超過還可以退回啊！投保薪資*4超過你的年終才需要扣補充保費，而且扣的金額又不多，根本是炫富文吧」、「年終能多到要扣補充保費的也不簡單」、「炫耀文無誤，年終我才半個月」、「我寧願被扣補充保費…」。

▲原PO日前在ATM領錢發現「少一張鈔票」，當下對著鏡頭點鈔3次，也立刻打給銀行客服，豈料銀行竟因為1理由不認帳。（示意圖／翻攝pixabay）
▲原PO年終入帳後，發現公司有先預扣補充保費，這代表他的年終獎金不但至少有8萬6千元，還超過當月投保金額4倍。（示意圖／翻攝pixabay）
據財政部中區國稅局公布的「112年度薪資所得扣繳稅額表」顯示，當給付給員工年終獎金超過86,001元時，因屬於非固定薪資以外的獎金收入，公司必須自行扣繳5%。

另外根據「衛福部中央健康保險署」補充保險費計算公式表中提到，若員工獎金全年累計超過當月投保金額4倍時，超過的部分，才需要扣取「二代健保」補充保險費。（編輯：潘毅）

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