他年終入帳「被多扣一筆錢」！眾看細項愣爆：變相炫耀欸
農曆春節不久後就將到來，各大公司行號陸續舉辦尾牙，員工們的年終獎金也紛紛開獎。不過就有位民眾指出，自己今年的年終獎金入帳，卻又被「多扣一筆錢」，但金額細項曝光，卻讓其他網友傻愣直呼：變相炫耀。
編輯中心/綜合報導
一位民眾在臉書《爆怨公社》上發文抱怨，他提到自己過去領年終時，都會被扣5%，但沒想到今年又被多扣一筆「二代健保的補充保費」，而且之後這些獎金還要包紅包、買過年的東西，讓他一下就變成「年光族」，這筆獎金只能算是「過路財神」。
然而其他看完抱怨文後，紛紛傻眼回應「超過86001元才要扣5%，而且隔年綜所稅沒超過還可以退回啊！投保薪資*4超過你的年終才需要扣補充保費，而且扣的金額又不多，根本是炫富文吧」、「年終能多到要扣補充保費的也不簡單」、「炫耀文無誤，年終我才半個月」、「我寧願被扣補充保費…」。
據財政部中區國稅局公布的「112年度薪資所得扣繳稅額表」顯示，當給付給員工年終獎金超過86,001元時，因屬於非固定薪資以外的獎金收入，公司必須自行扣繳5%。
另外根據「衛福部中央健康保險署」補充保險費計算公式表中提到，若員工獎金全年累計超過當月投保金額4倍時，超過的部分，才需要扣取「二代健保」補充保險費。（編輯：潘毅）