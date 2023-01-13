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《炎上》謝龍介被爆兒子吸毒！他認博恩脫稿　揭臭臉原因

▲《炎上王世堅》謝龍介的兒子突被爆吸毒，他證實博恩脫稿演出。（圖／謝龍介 臉書）
▲《炎上王世堅》謝龍介的兒子突被爆吸毒，他證實博恩脫稿演出。（圖／謝龍介 臉書）

編輯中心/綜合報導

《炎上王世堅》推出後話題不斷，表演內容更是在登場後屢遭討論，其中一段是曾博恩突發爆料，稱前台南市議員謝龍介兒子持毒，並酸「這個爸爸教育多失敗啊！兒子連藏個毒品都不會」，使謝龍介表情當場垮掉，也讓現場觀眾大吃一驚。對此，謝龍介12日受訪時談及此事，並首度證實博恩該段為「脫稿演出」。

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據《中時》報導，謝龍介於採訪中透露參加《炎上》的心得，說明腳本皆用國語寫成，但因為用台語會更溜，所以當天一整段都用台語表述，且為了給買票進場的觀眾最好的體驗，所以先前從中午一路彩排至晚上八點，為求能用最自然、流暢的方式與觀眾互動。

▲謝龍介透露參加《炎上王世堅》的心得，首度證實博恩該段為脫稿演出。（圖／謝龍介 臉書）
▲謝龍介透露參加《炎上王世堅》的心得，首度證實博恩該段為脫稿演出。（圖／謝龍介 臉書）
而當天演出中，博恩突於現場提到謝龍介兒子2013年持有K他命一事，「蠻羨慕你台語講很好，吸毒台語怎麼講？『恁囝嗎？』這個爸爸教育多失敗，連藏個毒品都不會，有這麼難嗎？你不是整天玩布袋戲，你兒子怎麼不知道往X眼裡塞。」，犀利的言詞和敏感的內容一嚇震驚了現場民眾，回到家後都上網分享「現場看有看到第一次提到兒子持毒事件時，謝龍介議員臉超臭！有心驚到，後面再提表情稍微笑笑的」。

▲博恩於《炎上王世堅》突提到謝龍介兒子持毒一事，震驚現場所有人。（圖／博恩 臉書）
▲博恩於《炎上王世堅》突提到謝龍介兒子持毒一事，震驚現場所有人。（圖／博恩 臉書）
針對臉色大變之事，謝龍介解釋是因為「事先的稿子完全沒有這段，他們也是脫稿演出」，所以當下有些驚訝，不過事情已經過去，並不會影響他在現場的演出，並表示若未來有機會還可能再上炎上舞台。（編輯：李惠婷）

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