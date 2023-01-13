阿滴買31坪新房！她見裝潢「1設計」喊有事 秒慘遭打臉
知名百萬YouTuber阿滴近日宣布買新房，搬出滴妹的家，自嘲告別「靠妹人生」，而他也拍攝影片分享新家的格局規劃，影片曝光後，引來一名網友驚喊，阿滴居然除了客廳牆面外，要將所有隔間牆打掉，「聽起來很瘋狂吧？」貼文一出，不少網友反搖頭打臉：「樓主可能裝潢經驗不太多，這滿平凡的」、「大動格局很稀有嗎？很不錯的選擇啊」。
編輯中心/綜合報導
該名網友在Dcard中貼文，她以「阿滴新家把走廊變餐廳！」為題，表示近幾日看到阿滴在開箱新家，發現阿滴除了客廳牆面，其餘隔間牆全部打掉，並把走道變成餐廳，只為了讓公領域看起來大一點，「我就在想…這個阿滴有事嗎？」忍不住驚呼「聽起來很瘋狂吧？」但她也直言：「他高興就好了，有錢人就是可以把錢錢變成自己喜歡的樣子。」
而阿滴在影片中透露，剛買的新家實坪約31坪左右，但因格局關係，走道就有5-6坪，因此希望將這個空間做最大利用，才選擇將隔間牆打掉，做成開放式廚房，讓視覺上感覺更加寬敞。
原PO的文章曝光後，網友們紛紛搖頭喊，「樓主可能裝潢經驗不太多，這滿平凡的」、「大動格局很稀有嗎？很不錯的選擇啊，原本的格局真的蠻爛的，30幾坪而已，然後走道那麼長一條，我才不想花上百萬買走道，不如多花一點錢一勞永逸」、「現在買房子的人幾乎都會為了格局這樣欸，而且都沒有影響房子都沒有問題啊」、「只要不是承重牆，都可以打掉」。
也有不少網友指出，「現在的人不管買新屋或中古屋，大家都會留預算做裝潢，幾乎都會裝潢動格局，用建商原格局跟廚具的反而不多欸」、「主要還是看原始格局跟需求是否符合，裝潢如果不動一大主因是預算，如果有預算基本上室內格局全改，隔間浴室全部打掉重配都是很正常的」。（編輯：賴禹妡）