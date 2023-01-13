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美女老闆「不辦尾牙」改成1福利！理由被狂讚：互利互惠

▲有美女老闆在近年開始「一律不辦尾牙」，理由曝光更是讓不少網友認同喊：互利互惠。（示意圖／取自unsplash）
▲有美女老闆在近年開始「一律不辦尾牙」，理由曝光更是讓不少網友認同喊：互利互惠。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

農曆春節到來之前，許多公司都會舉辦「尾牙」並給予年終獎金，犒賞員工整年辛勞。不過卻有美女老闆在近年開始「一律不辦尾牙」，理由曝光更是讓不少網友認同喊：互利互惠。

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李怡貞律師今（13）日在臉書上發文提到「以前當員工的時候，尾牙抽到的東西都不甚滿意，總覺得無法慰勞自己一整年的辛苦。有時候還要彩衣娛主」，但仍相當期待主管或是前輩抽到大獎，「然後在台下帶頭嘶吼說捐出來！一年的怨念報復就是看著他們在台上尷尬的神情恍惚，就會覺得這個尾牙吃的心滿意足」。

▲命理專家艾菲爾老師建議，可在事業宮有吉星照拂時，勇敢提出離職。（示意圖／取自photo AC）
▲許多上班族爽吃尾牙、領完年終後，才在春節結束的二月中旬遞出辭呈。（示意圖／取自photo AC）
不過近年李怡貞律師當了老闆，卻決定「一律不辦尾牙」，並改成平時就發錢、獎金。她隨後幽默透露理由「當了老闆後，發現一些不肖員工吃完尾牙竟然還領完大獎領完年終，然後二月中提離職算準準的二月底飽飽離開，所以能不讓不肖員工太飽就不讓他太飽。開玩笑的，合則來不合則去很正常。我好像也曾經在二月中提離職過」。

看完貼文後，不少上班族網友也紛紛回應「改給現金最實在」、「平時獎金多給，真的比辦尾牙好，也不會一窩蜂領完錢離職，對雙方算是互利互惠」、「我幾次是一看年終獎金入帳，下一秒馬上把辭呈送去主管桌上吶」、「年後離職已經是不變法則了」。（編輯：潘毅）


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