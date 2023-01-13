Apple新詐騙又來了！超逼真手法公開　她慘遭盜刷3萬崩潰

好市多奧客玩水果盒「大風吹」！員工苦嘆：制止還被狂罵

▲知名美式賣場好市多（Costco）的商品CP值及獨特性相當高，因此累積不少忠實顧客。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲知名美式賣場好市多（Costco）的商品CP值及獨特性相當高，因此累積不少忠實顧客。（圖／記者鍾怡婷攝）

編輯中心/綜合報導

知名美式賣場好市多（Costco）的商品CP值及獨特性相當高，因此累積不少忠實顧客。然而近期就有店員目分享遭遇奧客的「驚嚇日常」，數件奇事曝光，更刷新了其他網友的眼界。

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一位好市多員工在論壇Dcard上分享，自己目前在賣場內負責水果區域，由於顧客時常會打開檢視水果狀態，「基本上奇異果盒子被打開我們已經見怪不怪了」，但更神奇的是，有時竟能在盒子內看到各種奇怪的東西，「如衛生紙、試吃的紙團，更誇張的是還有人吐檳榔渣在裡面」。

另一種水果水蜜桃，則是上演「大風吹」的情況，原PO解釋「水蜜桃有各種不同數量的盒裝，5、6、7顆都有，但總重量一樣，所以五顆一盒肯定是最大顆的，但總會有奇怪大媽，用五顆大小的水蜜桃全部換進七顆大小的盒子裡面，所以那盒就會變成七顆最大的水蜜桃，相反的五顆那盒就都變成小顆的水蜜桃，如果當場制止還會被她們洗臉甚至辱罵，自己只能摸摸鼻子算了」，而員工們也只能默默下架大風吹完後，不足重量的物件。

▲原PO的推車被一名陌生阿姨誤認是自己的推車，引起許多過來人表示：「常有的事」。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲好市多商品多為大份量盒裝，因此在賣場內都會用堆疊方式來販售，原PO時常目睹顧客因為挑選底部水果盒，弄倒整堆商品。（示意圖／取自unsplash）
至於櫻桃的部分，則時常上演「積木倒塌」的戲碼，原PO感慨「大家買東西想要買比較新鮮的，這個其實我們也能理解，但有些人直接把最下面的櫻桃盒抽走，導致上面整個山崩倒下來」，意外發生後還當沒事直接走人。

不少同業看完也感慨回應「曾經也是在好市多打工路過，真的很不懂為何要從下層抽，我只要經過看到中間有空缺，我也是拿上層去補，這些人抽到的也不一定是最少人摸到的」、「別說水果了，衣服區也是一大崩潰，大家都覺得越下面的衣服越乾淨，殊不知我們在折衣服的時候都會換，所以不管上面下面都沒差別」、「在寶雅上班也可以在貨架上看到檳榔渣」、「我是負責盤點的員工，每天盤點就知道人性有多險惡，半年盤點一次才知道商品損失了一百多萬」、「最近日本來的整箱蘋果也辛苦你們了」。（編輯：潘毅）

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