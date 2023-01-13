好市多奧客玩水果盒「大風吹」！員工苦嘆：制止還被狂罵

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另一種水果水蜜桃，則是上演「大風吹」的情況，原PO解釋「水蜜桃有各種不同數量的盒裝，5、6、7顆都有，但總重量一樣，所以五顆一盒肯定是最大顆的，但總會有奇怪大媽，用五顆大小的水蜜桃全部換進七顆大小的盒子裡面，所以那盒就會變成七顆最大的水蜜桃，相反的五顆那盒就都變成小顆的水蜜桃，如果當場制止還會被她們洗臉甚至辱罵，自己只能摸摸鼻子算了」，而員工們也只能默默下架大風吹完後，不足重量的物件。
至於櫻桃的部分，則時常上演「積木倒塌」的戲碼，原PO感慨「大家買東西想要買比較新鮮的，這個其實我們也能理解，但有些人直接把最下面的櫻桃盒抽走，導致上面整個山崩倒下來」，意外發生後還當沒事直接走人。
不少同業看完也感慨回應「曾經也是在好市多打工路過，真的很不懂為何要從下層抽，我只要經過看到中間有空缺，我也是拿上層去補，這些人抽到的也不一定是最少人摸到的」、「別說水果了，衣服區也是一大崩潰，大家都覺得越下面的衣服越乾淨，殊不知我們在折衣服的時候都會換，所以不管上面下面都沒差別」、「在寶雅上班也可以在貨架上看到檳榔渣」、「我是負責盤點的員工，每天盤點就知道人性有多險惡，半年盤點一次才知道商品損失了一百多萬」、「最近日本來的整箱蘋果也辛苦你們了」。（編輯：潘毅）