尾牙爽中50萬！主管遭起鬨「捐出來」　噴1句全場閉嘴了

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莎莉夫人也觀察到，在尾牙上常見一現象，就是若大獎抽到的是管理階層，員工們就會齊喊：「捐出來」，甚至有時捐出中的獎還不夠，還必須主動「加碼」。因此自己當主管後，「我選擇自動放棄抽獎資格，不會把抽奬單丟入桶中，不與同仁爭利，另一個好處是，不必被迫加碼送」。
莎莉夫人也提到，自己過去在某電視台工作時，尾牙當天公司當家主播因公未出席，結果仍幸運抽中頭獎50萬元。主持人立刻拿起電話連線，電話接通後，活動現場也不易外的冒出「捐出來」的吶喊聲浪，主持人也順勢一問「做為當家主播，妳要捐出來再加碼多少？」沒想到主播直接霸氣回應「我不捐」，隨即掛上電話，讓現場陷入一陣尷尬。
尾牙結束後回到公司，這件事仍在員工間耳語流傳，但該女主播仍堅守自身想法「為什麼抽中我，我就必須捐出來？我也是公司員工，領老闆付的薪水，一樣是受薪階級，我也符合抽獎資格，為什麼逼我捐出50萬，還要我加碼？我不欠你們！」莎莉夫人也表示自己相當欣賞這位當家主播。
許多上班族看完女主播霸氣的舉動，也紛紛狂讚「我也不捐，為什麼要捐出來或者請大家吃喝？我真心不懂這個情勒文化」、「好像不捐就變得小氣，自己隨緣隨喜更重要」、「中獎需要被凹請客，也是莫名其妙」。（編輯：潘毅）