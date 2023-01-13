Apple新詐騙又來了！超逼真手法公開　她慘遭盜刷3萬崩潰

尾牙爽中50萬！主管遭起鬨「捐出來」　噴1句全場閉嘴了

▲許多公司紛紛在近期舉辦尾牙，讓員工能開開心心領完年終過好年。但卻陸續出現一些上班族訴苦，抽到大獎卻被其他同事不斷起鬨要求請客，不堪其擾。（示意圖/NOWnews資料照）
▲許多公司紛紛在近期舉辦尾牙，讓員工能開開心心領完年終過好年。但卻陸續出現一些上班族訴苦，抽到大獎卻被其他同事不斷起鬨要求請客，不堪其擾。（示意圖/NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

許多公司紛紛在近期舉辦尾牙，讓員工能開開心心領完年終過好年。但卻陸續出現一些上班族訴苦，抽到大獎卻被其他同事不斷起鬨要求請客，不堪其擾。對此，資深媒體人莎莉夫人就分享一位主管級女主播，在尾牙上抽中50萬的後續應對方式，獲得全場網友的讚賞。

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莎莉夫人在臉書粉專《莎莉夫人的工作生活札記》上發文提到，自己算非常討厭尾牙文化，強制員工上台表演「娛樂」管理階層，誘惑市管理階層上台演出顯示「親民」的橋段，讓她感到相當厭惡，「吃飯還必須看『不專業』的表演，這不是慰勞，而是折磨。」

莎莉夫人也觀察到，在尾牙上常見一現象，就是若大獎抽到的是管理階層，員工們就會齊喊：「捐出來」，甚至有時捐出中的獎還不夠，還必須主動「加碼」。因此自己當主管後，「我選擇自動放棄抽獎資格，不會把抽奬單丟入桶中，不與同仁爭利，另一個好處是，不必被迫加碼送」。

▲原po抱怨任職公司的尾牙，強迫員工分組上台表演（示意圖／取自unsplash）
▲尾牙現場起鬨要主管級的女主播捐出50萬大獎，而她霸氣回3個字，直接讓現場陷入沉默。（示意圖／取自unsplash）
莎莉夫人也提到，自己過去在某電視台工作時，尾牙當天公司當家主播因公未出席，結果仍幸運抽中頭獎50萬元。主持人立刻拿起電話連線，電話接通後，活動現場也不易外的冒出「捐出來」的吶喊聲浪，主持人也順勢一問「做為當家主播，妳要捐出來再加碼多少？」沒想到主播直接霸氣回應「我不捐」，隨即掛上電話，讓現場陷入一陣尷尬。

尾牙結束後回到公司，這件事仍在員工間耳語流傳，但該女主播仍堅守自身想法「為什麼抽中我，我就必須捐出來？我也是公司員工，領老闆付的薪水，一樣是受薪階級，我也符合抽獎資格，為什麼逼我捐出50萬，還要我加碼？我不欠你們！」莎莉夫人也表示自己相當欣賞這位當家主播。

許多上班族看完女主播霸氣的舉動，也紛紛狂讚「我也不捐，為什麼要捐出來或者請大家吃喝？我真心不懂這個情勒文化」、「好像不捐就變得小氣，自己隨緣隨喜更重要」、「中獎需要被凹請客，也是莫名其妙」。（編輯：潘毅）

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