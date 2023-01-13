騎車等紅燈、吃飯秒睡？他竟罹「猝睡症」 好發族群曝光
一名28歲的年輕男子平時常有「很想睡覺」的煩惱，不堪其擾的他就醫檢查，甚至向醫師提及自己「吃飯吃到一半會睡著、騎車停紅燈時會打瞌睡」等症狀，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰指出，該患者透過睡眠檢查後診斷為罕見的「猝睡症」，發生率僅萬分之1到5，發病時表現為「快速入睡」，對工作和生活有相當程度的危險性，好發在20至40歲間的年輕族群。
記者張志浩/綜合報導
蘇一峰表示，這位28歲的男性在就醫主訴睡眠問題後，醫院先初步針對睡眠、腦波、入睡呼吸情形做檢查，評估症狀是否與睡眠時的呼吸是否有關聯，結果發現，該男子在5次的檢測中，平均竟然只需花5秒左右的時間就能進入「深度睡眠」，於是將其診斷為猝睡症。
蘇一峰說，目前猝睡症在臨床上並無確切的發生原因，機率也相當罕見，只能知道主要是「神經傳導」出現問題導致，患者平時會很快入睡，甚至是在白天工作時突然睡著，而猝睡症與「嗜睡症」不同在於，嗜睡症主要是各種成因出現的「綜合表現」，患者並非很快入睡，而是需要相當長時間的睡眠，因此診斷和治療上與猝睡症有不少差異。
面對極為罕見的猝睡症患者，一般臨床施醫師會給予提神的藥物去做控管，最常使用的就是「利他能」，其餘包括處方常見能提神的藥用，也會評估去使用；仍要提醒民眾。若日常中有出現突然入睡、容易入睡的情況發生，且實質影響到生活、工作甚至人身安危，一定要就醫尋求胸腔內科或神經內科醫師的協助，才不會釀成負面的後果。