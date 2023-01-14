管教神器！孩做錯必吃「這道菜」 網嘆：25以上都吃過
跟愛的小手一樣經典！過去家長多抱著「小孩不打不會乖」的傳統思維，為教訓小孩，能將手邊的任何東西都變成道具，其中有幾項更是成為家長的熱門愛用物。就有民眾分享一張竹枝的照片，稱這是一道25歲以上都吃過的「菜色」，引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
原PO於臉書社團《爆廢公社》貼出一綑細竹枝的照片，過去多有家長用此物管教小孩，又因為竹子打在肉體上，被稱為「竹筍炒肉絲」，原PO笑說「吃過這道菜的肯定有25歲以上了，看到這個跑百米都是第一名，#最常吃的竹筍炒肉絲」。
這張照片勾起許多網友的回憶，「竹修仔！打人傷皮不傷骨，堪稱父母最愛的『武器』，令人聞之色變！童年深刻回憶啊！」、「以前我媽就是用這個神器，以前國小國中接力賽都是強棒欸」、「媽媽：我數到三…」、「這個才真的是阿嬤不傷骨只傷皮神器，小時候我胃口差常把飯含嘴巴吞不下去，只要看到拿這支手舉起來，我立刻整碗飯掃光光……」、「小時候用國罵問候我阿嬤，結果被打個半死」、「我都拿去藏起來」。
有人也分享家長的其他管教愛用物，「我超過25歲，但沒吃過這個！這個太嫩了！我都吃鐵製的！」、「好羨慕你哦…我媽都是用延長線抽欸」、「厚速共（軟塑膠水管）也是很可怕，並列10大武器之一」、「我什麼都吃過，竹筍炒肉絲，皮帶，藤條，半蹲，罰跪，拿板凳都經歷過，歷歷在目」。（編輯：李惠婷）