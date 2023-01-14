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面試被問「為何想來」超無奈！網曝最強話術詳解：快點抄

▲面試時總被HR問「為何想來我們公司？」超無奈，網友曝最強話術詳解。（示意圖／photoAC）
▲面試時總被HR問「為何想來我們公司？」超無奈，網友曝最強話術詳解。（示意圖／photoAC）

編輯中心/綜合報導

公司聘請員工時必會請人資面試求職者，而他們問出來的問題千奇百怪，其中「為什麼想來我們公司？」更是常見，就有網友好奇如何回答才能達到最高分，引起網友討論，並提供完整話術，其中一名自稱生涯發展師的民眾也揭開此題背後的最終意義，「當你用你的工作價值在選擇公司時，企業也在運用自身價值觀選擇員工」。

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原PO於Dcard發文，詢問眾人面試時被公司HR問「你為什麼想來我們公司？」會怎麼回答，她解釋自己找工作前會先看薪資、福利制度和升遷制度，若該公司有特殊成就還能回答，但若沒有特別事項能提，是否能說「你們公司薪資我可以接受，所以想來試試看」，或「有沒有更完美的說法呢？」。

▲原PO發文抱怨，表示最近面試不少間公司，豈料很多面試官卻都狂問「私事」，讓他很傻眼，貼文一出，過來人秒懂。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲原PO疑惑「為何想來我們公司？」這題怎麼回答才能加分。（示意圖／photoAC）
部分網友認為這問題很沒意義，「為了薪水啊，不然我看起來像志工嗎」、「每次聽到這種問題就很令人煩躁，直接反問他那你為什麼要開職缺」。

有人則分享簡易話術：「這一題，是要知道面試者，對公司的印象跟看法。 回答的時候，要描述一下公司的正面形象，在帶一下面試職務跟自己的關係，以及未來的展望，大膽一點可以加一點點小承諾。 來面試XXX公司，是因為公司的XXX在我心中是非常OOO，以及QQQ。職務上根據我的學經歷特質，透過OOO，我相信（一定）可以QQQ⋯⋯」，並提醒傳統行業重團隊，不喜出頭鳥，描述上可多增加團隊方面的用詞。

一名自稱協槓生涯發展師的民眾則提供完整思路，說明通常公司會這麼問，是想藉此瞭解該人的價值觀，及其未來規劃是否與公司政策發展或組織文化相符。若該公司具明確薪酬或升遷制度，有能滿足求職者未來規劃的條件，就會有更高的意願雇用，反之，若公司升遷不易或有天花板，有機會將假設求職者未來會因薪資因素離開，因此降低雇用意願，「有時候面試問題的回應，還是要回到公司的狀況而定，當你用你的工作價值在選擇公司時，企業也在運用自身價值觀選擇員工。所以面試前的準備為何要搜集公司資訊目的也是在這裡」。（編輯：李惠婷）

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