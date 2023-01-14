穿超商制服去考學測？背後真相曝光 他嗨喊：祝我上台大
112學年學測昨（13）日正式登場，考生們將在這3天之間，檢驗自己努力學習的成果，並決定出未來的進路有多寬廣。不過學測考試第一天，就有學生在考場內目睹，某一位考生身穿超商制服來考試，不少網友本推測，可能是上完班就來考試，但隨後本人也做出解釋「制服僅是裝扮」。
編輯中心/綜合報導
昨(13)日，一名學測生在臉書社團《路上觀察學院》中貼出照片，因為自己在學測考場的休息時間，發現前方另一名考生，竟穿著超商的制服來考試，讓他相當訝異「怎麼有人上班上到一半來考學測？」
貼文隨即引爆大量網友關注，有不少網友紛紛讚嘆這位同學的努力精神，紛紛祝福他考試順利。更有超商從業人員擔憂「制服怎麼可以穿出門市，會被罰錢吧？」
照片在網路上引發轟動後，身穿超商制服考生的周遭親友也在貼文下方透露，其實「超商制服僅是朋友的裝扮」，他本人並非店員，甚至還在規劃後面幾日的裝扮「明天要當警衛還是當拳擊手？」
而身穿超商制服的考生本人，也得知自己裝扮一事爆紅，甚至還登上新聞版面，因此也開心在個人IG上發文回應「原本想說穿著很好玩」。而今（14）日又恰巧是他的生日，好友也祝福他「你是我認識最怪的人，昨天還客串小七店員，祝學測考上理想大學」，考生則回應「祝我上台大」。（編輯：潘毅）