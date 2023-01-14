客人訂位沒到「日本店家等整晚」！他揭內幕：太重視承諾
隨著各國邊境陸續解封，不少民眾也在近期飛出國旅遊，而日本更成為台灣人最愛之首選。不過藝人史丹利就提醒，到日本當地若有訂位餐廳，後續因故無法前往必須要通知店家，背後內幕也曝光「很有可能因為你沒到，那一桌整個晚上都不會有人坐」。
編輯中心/綜合報導
近期傳出有日本一間餐廳，因為觀光客回流而有不少外國籍旅客訂位，沒想到某天卻出現15組外國籍旅客訂位後沒到現場，其中也包含台灣籍旅客。針對此事，藝人史丹利在臉書粉專《熱血史丹利大叔應援團》上感慨表示「大部分日本的餐廳店家比較重視預約與承諾，大概除了一些連鎖店外，沒有我們這種10分鐘沒到就取消的規定！」
史丹利繼續解釋「你沒到的話他們（日本店家）就是會空著位置等你來，也不太會把位置讓給過路客，因為他們會怕你只是遲到，如果你突然出現而沒有位置對他們來說會是他們的疏失，所以即使你可能遲到一個小時，他們還是會幫你保留預約的位置。因此很有可能因為你沒到，那一桌整個晚上都不會有人坐，如果當天晚上有更多跟你一樣預約沒去的人，那可能一個晚上就少了好幾桌的生意了。」
因此史丹利也呼籲「雖然說過很多次了，但還是要跟有去日本的朋友們提醒一下，你如果在日本有預約餐廳的話，如果不去吃飯的話，禮貌上至少提前跟店家說一下吧！」
不少台灣網友看完也紛紛認同回應「我在台灣取消訂位也會告知的，連遲到我都會打電話過去」、「這種基本的禮貌根本不應該只在日本做，在任何地方（包括台灣）也應該要做的，即便十分鐘不到會取消也一樣」、「做人的基本禮貌，即使在國內也不能放鴿子啊」、「真的不去要致電跟店家說，你的一個小動作，可以避免食材浪費」。（編輯：潘毅）