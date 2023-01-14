幸福年菜席開百桌 ABC獅子會寒冬送暖辦千人關懷餐宴
農曆春節的前夕，已連續舉辦10年的「寒冬送暖、幸福年菜」關懷老人公益活動，今（14）日在高雄舊左營國中停車場席開百桌。高雄市長陳其邁也親自到場與長輩們提前過年，Abc獅子會表示，希望透過活動拋磚引玉，讓更多人投入社會公益。
記者陳美嘉／高雄報導
「寒冬送暖、幸福年菜」關懷老人公益活動，是由高雄市埤西里長余清榮家族發起、起源於撙節母親的喪葬費，招待幼育院的孤兒的善念，後來擴大成為在年前宴請街友、獨居老人的關懷活動。
今年活動在左營區長胡俊雄以及高雄市ABC獅子會榮譽會長謝尚廷等人的協助下，號召許多善心人士共同參與，今天中午席開百桌邀請上千位弱勢朋友與獨居老人一起提早過年，享受豐盛佳餚，開場還安排年輕獅友為長輩們送菜，也獻上新春祝福。
高雄市長陳其邁致詞時表示，非常感謝Abc國際獅子會今年舉辦這一次的千人關懷餐宴活動，照顧弱勢團體。也謝謝支持這次活動的相關單位以及民意代表，希望在大家的幫助下，明年擴大辦到500桌，他也一定會再出席。
ABC獅子會會長孫玉甯表示，服務社會是獅子會的重要宗旨，在歲末年初大家準備團圓過年之際，別忘了社會上還有許多需要關懷的弱勢族群，希望未來能有更多人共襄盛舉，一起做好事送溫暖。