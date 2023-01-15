7億流量YouTube頻道拋震撼彈！經營6年停更了 粉絲不捨
大陸經典電影解說YouTube頻道「看電影了沒」經營超過6年，所產出影片流量整整超過7億之多，深受不少觀眾喜愛。然而近日，該頻道突然震撼宣布道別，指出未來頻道將不再更新影片，讓許多想懶人看電影的粉絲相當錯愕表示「天啊.....真的很可惜」、「看超久的說，沒想到停更了！」
編輯中心/綜合報導
「看電影了沒」頻道日前震撼宣布，透露接下來將停止更新影片，經營頻道6年來已經推薦超過31000部以上的電影，觀看人數更是衝破7億。看電影的人表示「這是一個考慮了很久的決定，但停更不代表我們不再踐行對電影的熱愛」。
看電影了沒表示「停更之後，編輯部仍將在各社交媒體平台上與K星人們保持緊密聯繫。凜冬已至，願心存希望、相互陪伴，永遠保持對生活的熱愛，對電影的喜歡，以及，像貓一樣永不磨滅的好奇心」。
消息曝光後，不少粉絲都相當不捨「應該爭議太多吧....畢竟都是重新製作的影片，這幾年辛苦了」、「是真的很優質的電影頻道.....太可惜」、「看四五年有了，電影都講得非常好」、「感謝團隊陪伴大家這麼久，無論是因為什麼原因停更......都誠心祝福你們」、「從國小開始看到現在，從會考到學測，12歲到18歲的時光有你們陪伴真的很美好」。（編輯：張嘉哲）