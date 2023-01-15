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大掃除冰箱塞滿滿不會清？家事達人「3大心法」教斷捨離

▲家事達人陳安祺分享過年大掃除冰箱斷捨離心法，同時分享3種自製的天然清潔劑。（圖／LG提供）
▲家事達人陳安祺分享過年大掃除冰箱斷捨離心法，同時分享3種自製的天然清潔劑。（圖／LG提供）

記者周淑萍/綜合報導

為了迎接農曆過年，冰箱開始要準備囤放年菜了！要開始囤放年菜之前，應該要先清理出空間，但冰箱該如何「斷捨離」？家事達人陳安祺分享「清理冰箱3大心法」，同時教大家如何使自製天然清潔劑，例如檸檬皮跟用過的茶包別丟，製作成檸檬皮水放涼後可以拿來清潔，安全又健康。

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冰箱如果沒有好好收納儲存空間、妥善的食材管理計畫，家中冰箱很容易就變成「爆倉冰箱」，進而衍生出找不到食材、影響冷流與食材保鮮等窘境。陳安祺提供冰箱斷捨離3大心法。提醒大家，該丟，就丟了吧！

家事達人陳安祺清理冰箱3大心法：

📍第一點：看不出來的東西就丟了

有些人捨不得丟掉食物，吃不完就放進去冰箱，但其實也不會再拿出來吃，只進不出，讓冰箱像是個黑洞，持續被壓縮，東西越塞越多。陳安祺建議，只要是看不出來是什麼東西就直接丟了。

📍第二點：結霜食物大多變質可以丟了

長輩家裡的冷凍櫃有時總會看到不少「驚喜」，像是3年前的粽子，不知是哪一年沒吃完的喜餅，或是中秋節高貴的月餅！陳安祺提醒，冷凍的東西，如果凍太久，外面會有一層霜，其實大多都已經變質，也就可以丟了。

📍第三點，冷藏包裝破損也可以丟了

冷藏的食物，即便還沒有過保存期限，但如果包裝已經破損，或是液體有外漏的情況發生，代表食物可能有遭受到污染，不建議繼續囤放或是食用。調味料的部分，剩下一點點幾乎快要沒有的就可以丟掉了。此外，過期的、明顯變質等都可以丟掉，藉此來增加家裡冰箱的收納空間。

冰箱天然清潔劑該這樣做：

斷捨離後的冰箱需要好好清潔，使用市售的清潔劑一來可能會有嗆鼻的氣味，二來如果沒有清潔乾淨，若不慎誤食恐會傷身。陳安祺建議清潔冰箱的清潔劑，儘量選擇成分自然的為佳，即便沒有擦的很乾淨，對人的身體也不會造成太大的影響。

她提供了3樣自製清潔劑，包含：溫的白醋水、溫的茶葉水以及檸檬皮水。陳安祺解釋，溫的茶葉水因裡面有茶鹼，可以提供去污效果，同時也稍微消除異味。檸檬皮水她自己的運用方式則是將1顆榨汁後的檸檬皮，直接放入1公升的水煮滾後，放涼就會拿來進行清潔。

▲檸檬除了可使用外，可以拿來做成各種居家好物。（示意圖／取自unsplash）
▲榨汁後的檸檬皮不要丟，陳安祺建議可以加入一公升的水煮成檸檬水，當成冰箱的天然清潔劑。（示意圖／取自unsplash）

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