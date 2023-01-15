大掃除冰箱塞滿滿不會清？家事達人「3大心法」教斷捨離

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家事達人陳安祺清理冰箱3大心法：
📍第一點：看不出來的東西就丟了
有些人捨不得丟掉食物，吃不完就放進去冰箱，但其實也不會再拿出來吃，只進不出，讓冰箱像是個黑洞，持續被壓縮，東西越塞越多。陳安祺建議，只要是看不出來是什麼東西就直接丟了。
📍第二點：結霜食物大多變質可以丟了
長輩家裡的冷凍櫃有時總會看到不少「驚喜」，像是3年前的粽子，不知是哪一年沒吃完的喜餅，或是中秋節高貴的月餅！陳安祺提醒，冷凍的東西，如果凍太久，外面會有一層霜，其實大多都已經變質，也就可以丟了。
📍第三點，冷藏包裝破損也可以丟了
冷藏的食物，即便還沒有過保存期限，但如果包裝已經破損，或是液體有外漏的情況發生，代表食物可能有遭受到污染，不建議繼續囤放或是食用。調味料的部分，剩下一點點幾乎快要沒有的就可以丟掉了。此外，過期的、明顯變質等都可以丟掉，藉此來增加家裡冰箱的收納空間。
冰箱天然清潔劑該這樣做：
斷捨離後的冰箱需要好好清潔，使用市售的清潔劑一來可能會有嗆鼻的氣味，二來如果沒有清潔乾淨，若不慎誤食恐會傷身。陳安祺建議清潔冰箱的清潔劑，儘量選擇成分自然的為佳，即便沒有擦的很乾淨，對人的身體也不會造成太大的影響。
她提供了3樣自製清潔劑，包含：溫的白醋水、溫的茶葉水以及檸檬皮水。陳安祺解釋，溫的茶葉水因裡面有茶鹼，可以提供去污效果，同時也稍微消除異味。檸檬皮水她自己的運用方式則是將1顆榨汁後的檸檬皮，直接放入1公升的水煮滾後，放涼就會拿來進行清潔。