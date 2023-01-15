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生食、熟食冰一起？冰箱收納「2大撇步」：擺位置有眉角

▲家事達人陳安祺建議，冰箱收納生食熟食應該分開，並且分層擺放，若能善用保鮮盒，可以讓食材保存更有效率（圖／NOWnews資料照片）
▲家事達人陳安祺建議，冰箱收納生食熟食應該分開，並且分層擺放，若能善用保鮮盒，可以讓食材保存更有效率（圖／NOWnews資料照片）

記者周淑萍/綜合報導

買了一整批的年菜該如何好好收納進冰箱，才能維持食材美味，同時也不會讓冰箱大爆炸？家事達人陳安祺日前分享了冰箱收納2大撇步，包括生食、熟食應該分類分裝收納，並且使用不同品種的保鮮盒，還有生食應該放上層、熟食應該放下層等等，同步也分享選購新冰箱的秘訣有哪些，趁著過年前把冰箱大掃除，讓年菜食材都歸位，輕鬆料理更省事喔！

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冰箱收納2大撇步

1.生食、熟食分類區隔

陳安祺表示，買回家的生食與熟食，必須需要分隔開來放入冰心，才能避免細菌孳生問題。生食建議用「塑膠保鮮盒」分裝，熟食因為味道比較重，可使用「玻璃保鮮盒」收納，若要食用的時候也能直接加熱不用再額外增加碗盤。另外，擺放位置也有學問，熟食建議放在冰箱上層，生食則可放下層，避免生食的血水滴下來污染熟食

2.冰箱必備萬用神物「保鮮盒」這樣用

陳安祺建議，大份量的食材應該要先進行分裝收納，每次拿取需要的食材解凍後食用。她大推使用透明保鮮盒做食材分類，密封不漏的收納盒能幫助鎖住食材新鮮，防止湯汁、異味流出，也方便堆疊增加冰箱空間，更建議運用不同顏色的收納盒，或是貼上標籤方便分類辨識、標上日期，就可以輕鬆避免食材過期，讓空間收納上更加井然有序。

關於冰箱選購的重點，陳安祺表示，因冰箱不是個會經常更換的家電，且冰箱擺放的位置和家裡的櫥櫃有著密不可分的關聯，如果有添購新冰箱的需求建議一次到位。年菜的份量大，空間不夠或隔間太多的冰箱，讓食材存放與管理很難一次到位，放不下、塞太滿以致於難以保存或拿取的存放問題，冷流無法有效循環造成的保鮮與耗電問題。

冰箱建議選擇擁有大容量冷藏與冷凍空間，且具備可調式層架與分層抽屜，解決不同食材的收納困擾。另外，冷流技術和是否具備直驅變頻壓縮機都是選購上需要特別關注，才能減少冷流的流失避免冰箱成為隱藏版的吃電怪獸。

▲冰箱收納有秘訣！家事達人陳安祺建議善用各式收納盒，才能維持食材新鮮，同時避免冰箱產生異味。(圖／LG提供)
▲家事達人陳安祺提供冰箱食材的收納撇步。（圖／LG提供）

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