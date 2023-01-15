生食、熟食冰一起？冰箱收納「2大撇步」：擺位置有眉角

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1.生食、熟食分類區隔
陳安祺表示，買回家的生食與熟食，必須需要分隔開來放入冰心，才能避免細菌孳生問題。生食建議用「塑膠保鮮盒」分裝，熟食因為味道比較重，可使用「玻璃保鮮盒」收納，若要食用的時候也能直接加熱不用再額外增加碗盤。另外，擺放位置也有學問，熟食建議放在冰箱上層，生食則可放下層，避免生食的血水滴下來污染熟食。
2.冰箱必備萬用神物「保鮮盒」這樣用
陳安祺建議，大份量的食材應該要先進行分裝收納，每次拿取需要的食材解凍後食用。她大推使用透明保鮮盒做食材分類，密封不漏的收納盒能幫助鎖住食材新鮮，防止湯汁、異味流出，也方便堆疊增加冰箱空間，更建議運用不同顏色的收納盒，或是貼上標籤方便分類辨識、標上日期，就可以輕鬆避免食材過期，讓空間收納上更加井然有序。
關於冰箱選購的重點，陳安祺表示，因冰箱不是個會經常更換的家電，且冰箱擺放的位置和家裡的櫥櫃有著密不可分的關聯，如果有添購新冰箱的需求建議一次到位。年菜的份量大，空間不夠或隔間太多的冰箱，讓食材存放與管理很難一次到位，放不下、塞太滿以致於難以保存或拿取的存放問題，冷流無法有效循環造成的保鮮與耗電問題。
冰箱建議選擇擁有大容量冷藏與冷凍空間，且具備可調式層架與分層抽屜，解決不同食材的收納困擾。另外，冷流技術和是否具備直驅變頻壓縮機都是選購上需要特別關注，才能減少冷流的流失避免冰箱成為隱藏版的吃電怪獸。