法國人車廂目擊「奶茶翻倒」！北捷員工神反應：歐洲秒輸
捷運是不少人日常生活中通勤來往的交通工具，然而有在搭乘捷運的人知道，搭乘捷運是禁止飲食的，即便是喝水也都被控管。不過即便如此，拿在手上的食物、飲料也可能因為推擠不慎灑出。近日，就有一名來自法國的部落客發文，透露自己親眼看到有乘客打翻飲料，其捷運的工作人員快速反應，讓他感到相當驚奇，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
一名旅台法國文學部落客博磊（Pierre-Yves Baubry）日前在推特貼文指出，自己日前搭乘捷運的時候，看到一名乘客弄翻了自己的奶茶，於是該名乘客按下紅色的按鈕告知捷運站的工作人員，隨後向同在車廂的乘客道歉。
然而當列車在開往下一站之後，清潔人員早就已經在現場待命，接著就上車清潔，前後只花了6分鐘就完成清理作業，該名乘客向工作人員道歉，對方則還暖心安慰「任何人都有可能會發生這種情況，下次小心一點即可」讓博磊感到相當佩服台灣捷運的處理事情的效率。
貼文一出，不少外國網友紛紛回應「在巴黎真的不可能有這種事情發生！」、「這是真的，我住在台北也有看過好幾次」、「什麼時候巴黎也可以如同這樣的情況呢？」、「去過台灣一次，他們的捷運真的非常整潔！」、「歐洲在這點是跟不上台灣捷運整潔度的」。（編輯：張嘉哲）